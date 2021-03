Zelenega odreza ne sežigajte, ampak ga kompostirajte

Kurjenje listja, trave, vej ali drugega zelenega odreza v bivalnem ali naravnem okolju urejajo občinski odloki. V večini občin je kurjenje komunalnih odpadkov z namenom, da bi jih tako odstranili, prepovedano. Tudi ministrstvo za okolje in prostor opozarja, da zelenega odreza, vrtnih ostankov (še posebej vlažnih) in žetvenih ostankov ne kurimo na travnikih in gozdnih obronkih, ki niso bili pokošeni. Prav tako ni dovoljeno kuriti odpadkov v kurilnih napravah.