Želeli bi spremeniti namembnost objekta – kaj potrebujemo

Lepo pozdravljeni,radi bi legalizirali dva objekta in pridobili uporabno dovoljenje.Gre za dva objekta, ki ju je zgradil še naš pradedek pred l. 1965. Objekta sta bila prvotno namenjena za kmetijsko uporabo (hlev, sušilnica, drvarnica, garaža). Del objekta bi radi namenili za novo dejavnost, pri čemer vanj konstrukcijsko ne bomo posegali. Kaj je treba storiti, koliko časa bo potrebno?Lep pozdrav.Klavdija---Spoštovani,Imamo objekt velikost 264 m2, kjer je večinoma hlev, delno pa tudi stanovanjski del. Objekt je bil legalno zgrajen 1974 leta kot gospodarski objekt, torej hlev. Objekt je vrisan, ni pa urejen katastrski vpis. Zanima me, kaj vse potrebujemo, če bi želeli spremeniti namembnost stavbe, da bi "legalizirali" še ta stanovanjski del, da pridobimo tudi hišno številko. Dodala bi še, da objekt ni bil nikoli dozidan (npr. stanovanjski del). Ali potrebujemo projektanta, oz. ali potrebujemo gradbeno dovoljenje?Prosim, če odgovor čim bolj podrobno razdelate s posameznimi koraki.Hvala vam za odgovor.Jasmina---Pozdravljeni,imam zidano gospodarsko poslopje, veliko pribl. 8 x 8 m, ki ne služi več svojemu namenu. V osnovi je objekt v dobrem stanju, nujna je menjava strehe. Ob tem poslopju stoji še zidanica iz leta 1803, ki nima več strehe in potrebna obnove. Oboje skupaj želim obnoviti in objekt uporabljati za bivanje. Gabariti ostajajo enaki. Zidanica bi pridobila staro podobo.Zanima me, kakšni so postopki, da to uredim.Hvala in lep pozdrav.MaraPoglejte, kaj jim svetuje arhitektka, specializirana za področje gradbene zakonodaje ...