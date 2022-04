Še niste pobarvali pirhov? Tu je nekaj idej

Pred vrati je velika noč, krščanski praznik, povezan z mnogimi tradicijami. Ena od njih je barvanje pirhov. Letos jih pobarvajte z naravnimi barvami ter se poigrajte z najrazličnejšimi odtenki. Tako kot kupljene tudi naravne barve različno intenziteto razvijejo na različnih lupinah. Odtenki naravnih barv sicer niso tako izraziti, nedvomno pa je rezultat najboljši pri barvanju svetlejših jajc. Pri barvanju z naravnimi barvami je priporočljivo jajca kuhati v izbranem barvilu. Za kuhanje izberite dovolj veliko posodo, da se jajca v njej ne bodo dotikala in bodo prekrita z vsaj dvema centimetroma vode. Da lupina ne bi popokala, na liter vode, v kateri jajca kuhate, dodajte dve žlički kisa. Sedaj pa k barvanju.

Nenadomestljiva čebula

Eden najstarejših, najbolj priljubljenih in tudi najbolj razširjenih naravnih načinov barvanja jajc je uporaba čebulnih olupkov. Rjavi pričarajo rjave odtenke, še boljše rezultate zagotavljajo olupki rdeče čebule: z njimi pobarvana jajca dobijo od temno rjav do rdečkast odtenek. Način je preprost: v posodo za kuhanje jajc položite olupke. Več jih je, bolj intenzivna bo barva, načeloma velja, da uporabimo olupke od kilograma do dveh čebule. Nanje položite jajca in jih prelijte s hladno vodo, dodajte kis in segrevajte do vretja. Znižajte temperaturo ter jajca počasi kuhajte približno 15 minut.

Teran pričara kristalčke

Teran je okusna vinska kapljica, ki lahko pride prav tudi pri barvanju jajc. Z njim pobarvana so lepo vijolična in videti, kot bi bila posuta s kristalčki. V posodo, v kateri boste kuhali jajca, namesto vode nalijte teran. Vanj položite jajca, vino naj jih povsem prekrije. Segrevajte do vretja in kuhajte 15 minut. Pirhe lahko pustite v teranu. Dlje kot se bodo namakali v njem, izrazitejša bo barva.

Rumena, rdeča, modra

Najintenzivnejšo rumeno boste dobili s kurkumo, za pol litra vode uporabite vsaj dve žlički te mlete začimbe. Mešanico na zmernem ognju kuhajte pol ure. V tako pripravljeno barvo dodajte dve žlički kisa, nato jajca ter jih kuhajte približno deset minut. Kuhana pustite v obarvani vodi in namakajte tako dolgo, da dobijo lep rumen odtenek. Učinek je najboljši na jajcih s svetlejšo lupino.

Veliko barv lahko pričaramo na naraven način. FOTO: Galina Sandalova/Getty Images

Za intenzivno rdečo barvo tri gomolje rdeče pese narežite na majhne koščke. Lahko jih malo potolčete s kladivom za meso, da bodo spustili več barve. Tako pripravljeno peso prelijte z litrom hladne vode, segrevajte do vretja in pol ure kuhajte na zmernem ognju. Precedite, v tekočino dodajte dve žlički kisa in v njej kuhajte jajca. Kuhana pustite v barvilu, dokler ne dosežejo želenega odtenka.

Tudi modro barvo lahko pričarate v domači kuhinji, in sicer s pomočjo rdečega zelja. Manjšo glavo ločite na liste, malo jih potolcite s kladivom za meso, da bi lažje spustili barvo. Tako pripravljeno zelje prelijte s hladno vodo, segrevajte do vretja in pustite pol ure vreti. Odstranite liste in jajca v barvilu kuhajte pol ure, kuhana namakajte od tri do pet ur, še bolje čez noč. Enako lahko iz listov špinače pripravite zeleno barvo in jajca pobarvate z njo.

Odtenki naravnih barv sicer niso tako izraziti, rezultat je najboljši pri barvanju svetlejših jajc.

Ker se jajca z naravnimi barvami barvajo počasneje kot s kupljenimi, jih je treba včasih za boljše rezultate v izbrani barvi namakati čez noč. Potrpežljivost je vsekakor nujna, z njo bo barvanje na naraven način nedvomno uspelo.