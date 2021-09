Zdenka v akciji

Nastavi in pozabi

Sesanje pod mizo ji ne dela težav. FOTO: Staš Ivanc

Roomba s9+ zna sama predlagati urnike sesanja.

Odlična navigacija

Sesanje na ukaz

Ima eleganten bakren pokrov. FOTO: Staš Ivanc

Za eno etažo porabi kakšno urico.



Energije za eno etažo

Osnovni pogled v aplikaciji iRobot Home. FOTO: Staš Ivanc

Ni poceni, je pa dobra

Potem ko me je na začetku poletja pozitivno presenetil robotski sesalnik iRobot roomba i3+, sem proti koncu toplih dni na test prejel še iRobotovega paradnega konja z oznako s9+. In kakor bi človek pričakoval od najboljšega in najdražjega modela iz iRobotove ponudbe, je tale s9+ presneto dober stroj. Tako dober, da ga je hči (tudi zaradi štorastega imena) hitro poimenovala Zdenka (pa naj nobena prava Zdenka ne zameri).Roomba s9+, pardon, Zdenka je robotski sesalnik za prah s polnilno postajo, ki je hkrati tudi sesalna postaja, v katero se izprazni posodica s smetmi, tako da smo lahko brez skrbi tudi za več tednov ali celo mesecev. Dejansko lahko človek pozabi, da ima doma robotski sesalnik, saj lahko prek iRobotove mobilne aplikacije na pametnem telefonu določi urnik sesanja, nakar vse postori roomba sama. Sama seznanitev sesalnika z aplikacijo oziroma pametnim telefonom je enostavna in hitra, in ker je povezana na domači brezžični internet, lahko do Zdenke s telefonom dostopamo dejansko od koder koli, kjer imamo dostop do interneta.In ker gre za najdražji in najbolj izpopolnjeni model iz iRobotove pestre ponudbe, roomba s9+ res obvlada. Zdenka se je izkazala s čiščenjem ob robovih in v vogalih, znajde se med nogami miz in stolov, brez težav se odpravi pod omare in sedežne garniture, če so le dvignjene od tal za najmanj 9,2 cm, ker ima naprednejše senzorje, se lažje znajde v prostoru in išče poti okoli ovir, pri čemer zna narediti natančne zemljevide različnih prostorov, nakar jo lahko prestavljamo in pošiljamo na različne konce hiše ali stanovanja. In sama kakovost sesanja je resnično dobra.Še več, Zdenki lahko ukažeš, kam točno naj gre sesat in katere konce lahko izpusti. In to ne le prek aplikacije iRobot Home, ampak tudi z glasovnim ukazom za Googlovega pomočnika. Zdenka je po nekaj seansah znala že predlagati lasten urnik sesanja, aplikacija pa zna predlagati tudi dodatno čiščenje, kadar je na našem območju povišana koncentracija cvetnega prahu ali med tipično sezono izpadanja dlak naših štirinožnih prijateljev.Posodica za prah je seveda pralna, baterija pa naj bi zdržala »celotno nadstropje«, čeprav ni zapisano, koliko naj bi to bilo. No, velika dnevna soba z jedilnico in kuhinjo ji ni delala težav, za delo pa je porabila slabo uro. Ko se baterija skoraj izprazni, se Zdenka sama vrne na polnilno postajo, kjer mora do polnosti ostati kakšne tri ure. V aplikaciji si lahko ogledamo, koliko časa je porabila za posamezno etažo ali prostor, koliko kvadratnih metrov je pospravila, kdaj smo jo predčasno poslali na praznjenje itd.Seveda pa takšen pametni sesalnik zahteva globlji pogled v denarnico. Roomba s9+ trenutno stane okoli 1250 evrov, kar ni malo. A lahko rečem, da je vredna svojega denarja, saj odlično pospravi prostor, le redko kje kaj spregleda (kakšna smet ostane le v neposredni bližini polnilne postaje), pa še nikogar ne moti v gospodinjstvu, saj ji lahko naredimo urnik sesanja, ko nas ni doma, oziroma jo prek aplikacije pošljemo v akcijo, kadar koli se nam poželi.