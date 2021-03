Zdaj je pravi čas, obrezovanja pa se lotimo kar pogumno

Preden se lotimo obrezovanja, je dobro oceniti krošnjo, nato pregledamo še cvetni nastavek.

Eno od vrtnih opravil, ki se ga lahko počasi lotimo, je obrezovanje drevja. Začnemo lahko, ko se temperature dvignejo nekaj stopinj nad ničlo, kar je običajno konec februarja ali enkrat do sredine marca. Obrezovanje spodbuja razvoj zdravega lesa, cvetovi in sadeži dobijo več hranil, posledično takšno sadno drevje bogateje obrodi, tudi sadeži so večji, poskrbimo pa še, da v notranjost krošnje pride dovolj svetlobe in zraka. Najbolje je začeti pri starejših, tudi obolelih drevesih, ki jim odstranimo posušene oziroma okužene veje. Bistvenega pomena pri tem pa je, da orodje po vsakem rezu dobro razkužimo, sicer bomo bolezen prenesli na zdrave dele ali druga drevesa.Za obrezovanje jablan in hrušk smo sicer že prepozni, oboje je najbolje obrezati pozimi, se pa spomladi lotimo sliv, češenj, višenj, breskev in nektarin ter marelic. Čeprav lahko veliko vrst sadnega drevja obrezujemo jeseni ali pozimi, marelice ne spadajo v to skupino. So namreč zelo dovzetne za različne okužbe, zato raje počakajmo do pomladi ali celo poletja. Oreh in kostanj obrezujemo kar se da redko, če imata dovolj prostora, bosta oba lepo krošnjo naredila povsem brez naše pomoči.Številni se bojijo tega opravila, saj menijo, da bi drevo lahko uničili, če bi ga preveč obrezali, a strokovnjaki mirijo, da se bo to težko zgodilo. Razen pri marelicah, ki so, kot smo že omenili, izjemno občutljive. Kot pri večini reči je tudi pri tem opravilu dobro vklopiti zdrav razum, ki pravi, da ni dobro pustiti le golega debla ali ne odstraniti povsem suhih ali vidno bolnih vej. Če drevo poznamo, ga več let opazujemo in sami obrezujemo, bomo hitro ugotovili, kako in kaj.Preden se lotimo dela, je dobro najprej oceniti krošnjo, kakšna je v primerjavi z deblom, se razvija počasneje, je preveč ali premalo košata in podobno. Nato pregledamo še cvetni nastavek. Obojemu prilagodimo jakost reza. Drevesa, ki bujno rastejo, a imajo malo cvetnega nastavka, obrežemo manj, izogibamo se rezanju vej s cvetnimi brsti in za nobeno ceno ne krajšamo poganjkov, razen če resnično vemo, kaj počnemo, oziroma opravilo prepustimo strokovnjakom. Močneje pa obrežemo drevesa, tudi krošnjo jim že lahko razredčimo, ki rastejo počasneje in imajo dober cvetni nastavek.