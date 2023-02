Zdaj je čas za brokoli

Brokoli je ena tistih zelenjadnic, za katere velja, da jo ljubimo ali sovražimo. Prvi so precej na boljšem, saj gre za izredno zdravo rastlino z obilico hranil. Ker je domovina brokolija Sredozemlje, dobro uspeva tudi v večjem delu Slovenije.

Da bi uživali v rastlinah, ki so zrasle iz domačih sadik, pa je treba zanje poskrbeti že zdaj. Spomladanski brokoli, sadike bomo na prosto posadili v začetku aprila, v zaprte prostore sejemo februarja in v začetku marca, jesenskega pa maja ali v začetku junija.

Kot pri vseh drugih rastlinah je pomembno, da izberemo kakovostno seme in prav takšen substrat. Slednjega navlažimo, nanj razporedimo semena in jih posujemo s suhim substratom, ki naj ga ne bo preveč, sicer bodo rastlinice potrebovale preveč časa, da pokukajo na plan; pol centimetra bo povsem dovolj. Optimalna temperatura za kaljenje je med 18 in 22 °C, svetlobe ne potrebujemo, zato lahko na začetku posodo postavimo v popolno temo, ko opazimo prve kalčke, to se lahko zgodi že po dveh dneh, pa jo postavimo na svetlo.

Rastlinice po približno enem tednu oziroma ko se klični listi lepo razvijejo, prepikiramo, vsako v svoj manjši lonček, v katerega smo nasuli kakovosten substrat. Prepikiramo najbolj kakovostne rastlinice, če katero med delom poškodujemo, jo zavržemo, zato poskrbimo, da že na začetku posejemo dovolj semen. Prepikiran brokoli potrebuje veliko svetlobe, sicer se bo pretegnil. Skrbimo tudi, da imajo rastlinice dovolj vlage, vsak drugi dan substrat izdatno poškropimo z vodo, če se odločimo za zalivanje, pa pazimo, da ne bomo pretiravali.

Stoječa voda bo rastlini škodila. Če bodo rasle zelo hitro, jih še enkrat presadimo v nekoliko večji lonček, preden jih aprila prestavimo na gredice, pa jih je treba obvezno utrditi. Za nekaj dni jih prestavimo na prosto, najboljše ob južno steno stavbe, da se bodo navadile na nihanje temperature, sonce in druge naravne elemente, sicer se lahko zgodi, da jih bo sonce hitro ožgalo ali pa bodo ponoči zaradi nizkih temperatur doživele šok.