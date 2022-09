Zavržemo preveč oblačil

Za enega glavnih sovražnikov okolja že nekaj časa velja plastika, zato se okoljevarstveniki na vse pretege trudijo, da bi čim bolj zmanjšali njeno uporabo in plastične reči zamenjali s papirnatimi ali tistimi iz drugih, bolj trajnostnih materialov. A medtem ko se trudimo sokove srkati po papirnatih slamicah in nakupe domov nosimo v tekstilnih vrečkah za večkratno uporabo, na leto še vedno zavržemo v povprečju okrog sto ton oblačil, obutve in modnih dodatkov, s čimer okolju ne delamo nobene usluge.

Večinoma je za to kriva poceni instantna moda, saj denimo majice za nekaj evrov res ni težko zavreči in kupiti nove, četudi je stara še povsem dobra. In ker so tovrstni kosi običajno narejeni iz umetnih materialov, katerih sestavni del je pogosto prav plastika, tako rekoč izničimo učinek, ki smo ga dosegli, ko smo malico namesto v plastični posodi v službo prinesli v papirnati vrečki. A niso le zavržena oblačila tista, ki obremenjujejo okolje. Kar 25 odstotkov materialov, večinoma takšnih in drugačnih tkanin, namreč proizvajalci zavržejo, še preden določen kos pride na prodajne police, potem so tu še nekupljena oblačila, ki jih nihče več noče, ker so iz mode, pa polne škatle oblačil, ki ostanejo po modnih revijah in niso primerna za prodajo. Vse to konča na odpadu.

Strokovnjaki zato že nekaj časa opozarjajo, da bi morali na oblačila gledati podobno, kot gledamo na plastiko. »Še nedolgo nazaj smo plastično vrečko po vsakem nakupu zavrgli, zdaj je postalo nekaj povsem običajnega, da jo uporabimo večkrat ali jo zamenjamo za bolj do okolja prijazno. Zakaj ne moremo enako početi z oblačili?« se sprašuje Cathrine Salvige, specialistka sektorja za trajnostne tekstilije, ki garderobo že dolgo obnavlja v trgovinah z rabljenimi oblačili. »Cena je enaka kot v trgovinah z instantno modo, a kakovost je pogosto boljša, poleg tega vem, da sem z nakupom naredila nekaj dobrega za okolje. Tudi oblačila, ki jih ne nosim več, prodam ali podarim naprej, poškodovana zakrpam ali popravim ali pa uporabim kot krpe za pomivanje tal in podobno. En kos je pri meni res dolgo, preden konča v smeteh,« pravi Cathrine, ki želi, da bi trgovine z rabljenimi oblačili izgubile negativni predznak.

»Ne velja več, da tam kupujejo tisti, ki si ne morejo privoščiti novih oblačil, saj so slednja postala smešno poceni. Tam kupujejo tisti, ki jim je mar za okolje in za našo prihodnost,« poudarja in ljudi poziva, naj sledijo njenemu zgledu: »Naučite se šivati in popravljati oblačila, tista, ki so še dobra, a jih ne nosite več, pa podarite ali odnesite v trgovino z rabljenimi oblačili. Kupujte naravne materiale, ki niso boljši le za okolje, ampak tudi za vas, resda so morda takšni kosi dražji, a tako boste vsaj dvakrat premislili, preden jih boste vrgli v smeti.«