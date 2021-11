Zavese in svečke za toplejši dom

V sezoni ogrevanja se bodo družinski izdatki povečali. Ne glede na to, s čim ogrevate bivalne prostore, dobro je poznati načine, kako za tople peči, radiatorje ali druga grelna telesa zapraviti manj, kljub temu pa uživati v toplem domu. Tu je nekaj res preprostih, a zelo učinkovitih.

Preproge in zavese

Če v prostoru, kjer se veliko zadržujete, denimo v dnevni sobi, na tleh nimate preproge, je zima čas, da si jo omislite. Kajti talna obloga nima le dekorativne vloge. Z njeno pomočjo namreč tla vpijejo manj toplote in zato več te ostane v zraku. Prav tako morate priznati, da je hoja po mehki preprogi prijetnejša kot stopanje po hladnem parketu ali drugih golih tleh.

Najbolj prijetno je ob radiatorju, poskrbimo le, da bodo okna dobro tesnila. FOTO: Helenaak/Getty Images

Podobno kot preproga delujejo zavese. Čeprav niste njihov privrženec, bi morda vsaj pozimi razmislili o tem, da bi okna zakrili z debelejšimi, ki preprečujejo izgubo toplote skozi okenska stekla. Res je, da so sodobna okna dobro izolirana in je izguba praviloma neznatna, a če imate starejša, jih, ko zunaj ni sonca, zakrijte z zavesami in ohranite toplejši dom.

Lahko pa si pomagate s posebno folijo, ki jo nalepite na okna in tako do 35 odstotkov zmanjšajte izgubo toplote skozi stekla.

Ko smo že pri oknih: če slabo tesnijo, jih dobro zatesnite s primernimi tesnili, ki preprečujejo, da bi skozi še tako majhne špranje prihajal ledeni piš. Enako storite z balkonskimi in vhodnimi vrati. Če bodo dobro zatesnjena, bo doma zagotovo topleje.

Za učinkovitejše radiatorje

Radiatorji so v večini domov glavni viri toplote, z nekaj triki si zagotovite njihovo učinkovitejše delovanje. Eden je uporaba aluminijaste folije. Vanjo odenite večje lepenke in jih potisnite za radiatorje. Toplota iz njih se tako ne bo izgubljala v steno, temveč odbijala v prostor. Če boste nad radiatorje namestili police, bo manj toplega zraka šlo pod strop, več ga bo ostalo nižje, tako bo prostor toplejši.

Če okna slabo tesnijo, jih dobro zatesnite s primernimi tesnili.

Še tretji pomemben korak: malce prestavite pohištvo in od radiatorjev odmaknite vse, kar jih morda zakriva. Ne glede na to, kako majhen je predmet, ki stoji pred grelnim telesom, ovira pretok segretega zraka in zato je prostor hladnejši, kot če bi ta imel prosto pot.

Izdelajte grelnik

Vsaka dodatna stopinja pride prav in do nje vam lahko pomaga preprost grelnik iz čajnih svečk in glinenih cvetličnih lončkov. Takole ga izdelate: na nekoliko dvignjeno površino postavite štiri čajne svečke. Prižgite jih in čeznje poveznite manjši lonček iz gline. Njegovo luknjico zaprite z denimo kovancem ter čez njega poveznite večji lonec.

Od radiatorjev odmaknite vse, kar jih morda zakriva.

Med njima mora biti prazen prostor. Na takšen način lahko preprosto in domala brez izdatkov dodatno segrejete svoje stanovanje. Dvignjena površina svečk omogoča nemoteno kroženje zraka, poskrbite pa, da boste tako pripravljen grelnik postavili na varno mesto in zunaj dosega otrok.