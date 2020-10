Zato se v spalnici ne morete znebiti prahu

Če se, ne glede na to, kako vztrajno se z njim borite, na površinah v spalnici hitro nabere nova plast prahu, je čas da spoznate, kateri so glavni razlogi za to, da se ga nikakor ne morete znebiti. Sledeči trije so najočitnejši. Napačna oprema Kako je opremljena vaša spalnica? Je na postelji nešteto blazin, tla pa prekrivajo debele preproge? Tovrstna oprema je najpogosteje kriva, da se hitro naberejo obloge prahu. Bolje je izbrati minimalizem: namesto neštetih tekstilnih dodatkov prostor opremite z lončnico in manjšimi preprogami, od okrasnih blazin in podobnih dekorativnih predmetov pa se v prid čistejšega zraku in pohištva poslovite. Nedoslednost pri brisanju prahu Prah se ne kopiči le na vidnih površinah, temveč je velikokrat očem skrit in se z neočiščenih kotičkov širi povsod po prostoru. Pomislite, kdaj ste nazadnje obrisali vrhnjo stran omare, predale in police v omarah, kotičke pod posteljo in za nočnimi omaricami. Temeljito brisanje prahu bo zagotovilo boljše in trajnejše rezultate. Napačne krpe za brisanje Tretji razlog, da se ne morete znebiti prahu, je uporaba napačne krpe za brisanje. Večina pri tem uporablja bombažne tovrstne pripomočke, ki prašne delce le dvignejo in jih ne vežejo nase. Boljša izbira so krpice iz mikrovlaken, suhe ali vlažne, v obeh primerih bolje od bombažnih, opravijo svojo nalogo.