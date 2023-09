Zato bi morali vsak večer počistiti korito: starodavno verovanje vam bo nagnalo strah v kosti

Tako kot smo si različni ljudje, tako so različne naše vsakodnevne rutine. Nekaterim je vseeno kdaj in kaj pospravijo, drugi ne morejo spati, če njihov dom ni v popolnem redu in je, bog ne daj, v koritu ostala umazana posoda. Slednjega bi se morali po starodavnem verovanju pravzaprav izogibati vsi. Zakaj?

Kot poroča portal Atma, nikoli ne bi smeli dovoliti, da nas premaga utrujenost ali želja po gledanju televizije, če nam ni uspelo pomiti posode. Razlog za to je dejstvo, da umazana posoda v pomivalno korito privablja zle duhove in zato v našo hišo prinaša negativno energijo in strah. Da ne bi vabili teh zlobnih bitij, je najbolje, da vsak večer poskrbimo, da bo korito popolnoma čisto.

Navsezadnje mar ni lepše, ko nas zjutraj pričaka čista kuhinja in v miru spijemo prvo jutranjo kavo? Poskusite, počutili se boste bolje – pa če verjamete v duhove in energije ali pa tudi ne.