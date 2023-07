Zatiranje ameriškega škržatka obvezno, a varujte čebele (FOTO)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja na obvezno zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice v vseh vinogradih ter tudi v brajdah in ohišnicah v večjem delu severovzhoda države, zlasti na lendavskem območju. Zaradi poslabšanja stanja okužb so v lendavski občini v vinogradih letos obvezna tri škropljenja, brajde in ohišnice pa je treba poškropiti vsaj enkrat po končanem cvetenju. Natančnejše roke zatiranja in seznam dovoljenih pripravkov, ki učinkovito zatirajo ameriškega škržatka, za omenjeni del države pripravlja javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Napovedi za prvo škropljenje so že objavljene in dostopne tudi na telefonskem odzivniku in spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.

Delavnica o prepoznavanju ameriškega škržatka in simptomih zlate trsne rumenice bo 20. julija v vinogradih Vinogradniške kmetije Greif v Framu.

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka vinogradniki dobite tudi v specializiranih prodajalnah fitofarmacevtskih sredstev. Poudarjajo pa, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati navodila za uporabo ter opozorila na etiketi pripravkov.

Da bi znali bolje prepoznati tega škodljivca, bodo julija organizirali delavnice, izvajali jih bodo strokovnjaki s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor skupaj s kmetijsko svetovalno službo na lokalnem Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. »Priporočljivo je, da vinogradniki sami spremljate ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. V ta namen obesite na trte ali žico v senčni del vsaj tri rumene lepljive plošče, pregledujte jih vsak teden. Obenem opozarjamo tudi na pomen spremljanja pojava simptomov zlate trsne rumenice ter prizadete trte čim prej odstranite,« poudarjajo na UVHVVR, kjer dodajajo, da je več informacij o zlati trsni rumenici, zatiranju in spremljanju ulova ameriškega škržatka ter o številu obveznih škropljenj v posameznih občinah dostopnih tudi na njihovi spletni strani.

Opazujte trte in bodite pozorni na spremembe. FOTOGRAFIJE: Arhiv KGZ Maribor

Stanje se je v lendavski občini letos poslabšalo.