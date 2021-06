Zastavonoša med Kijinimi suvi (FOTO)

Kijin nekdanji izjemno uspešni šef oblikovanja Nemec Peter Schreyer je pred leti dejal, da so kie pred njegovim prihodom veljale za oblikovalske sive miške, izjema pa da je bil model sorento. Tega si je torej zapomnil. Še pred Schreyerjevim ​prihodom je bil to res prvi elegantnejši avtomobil te znamke, predstavili so ga leta 2002, takrat se nam je zdel malce podoben mercedesu ML, kar se nikakor ni zdelo slabo. No, sorento je, tako kot vse pri tej korejski znamki, z leti napredoval, kot globalni avtomobil je zdaj pripravljen v četrti generaciji in te dni prihaja na slovenski trg. Hibrida in dizel S skoraj nespremenjenimi zunanjimi merami (dolžina 4810 cm) in času primernimi pomladitvami zunanjosti, vključno z masko, ki spominja na tigrov smrček, se glavne novosti skrivajo pod pločevino. Verjetno je najpomembnejša ta, da je zdaj sorento z bencinskim motorjem na voljo le kot hibrid (HEV) in priključni hibrid (PHEV). So pa ohranili še dizelsko pogonsko možnost. Ker je sorento vse prej kot majhen, je na voljo tudi s sedmimi sedeži in seveda s sprednjim ali štirikolesnim pogonom. Moči ne manjka V obeh hibridnih primerih je v nosu vozila vgrajen 1,6-litrski turbobencinski motor, različno močna elektromotorja običajnemu hibridu (HEV) omogočata sistemsko moč 176 kW (240 KM), priključnemu (PHEV) pa kar 199 kW (271 KM). V obeh primerih kombinacija z električno vožnjo ugodno vpliva na manjšo porabo goriva in nižje emisije. Kljub omenjenima pogonskima novostma pa pri slovenskem uvozniku pričakujejo, da bodo prodali večino sorentov s klasičnim dizlom. Gre za 2,2-litrski CRDi z največjo močjo 148 kW (202 KM) in največjim navorom 441 Nm. Udobje in prostornost Poleg pogonskih novosti in tehničnih izboljšav (ob manjši teži bolj čvrsta karoserija) četrto generacijo sorenta odlikuje še vrsta novosti pri varnostnih asistenčnih sistemih, med njimi možnost druge stopnje avtonomne vožnje. Vse to ga, ob kakovostnih materialih, ki so opazni na vseh koncih potniške kabine, nedvomno uvršča za razred višje od predhodnika. K dobremu počutju v potniški kabini pripomore še prostornost, saj nikjer ni sledi o utesnjenosti in pomanjkanju prostora. Kot sladkorček omenimo, da se na primer voznik s potnikoma v tretji vrsti, če ima sorento sedem sedežev, lahko pogovarja prek zvočnikov. Ne nazadnje je dobro poskrbljeno tudi za prtljago, saj je v petsedežni različici prostornina prtljažnika 705 litrov, kar je 45 litrov več kot pri predhodniku iz leta 2015.



Vstopna cena za dizelskega sorenta je 35.299, za hibrida 37.499 in za priključnega hibrida 46.099 evrov. Gregor Pucelj

