Zasadili 1400 jablan

V Javnem zavodu Krajinski park (JZ KP) Goričko so v sklopu projekta Gorička krajina zasadili kar 1400 jablan stare sorte, vzgojenih v drevesnici Malus v Vučji vasi. Projekt je namenjen izboljšanju življenjskih razmer za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja treh tipov travnikov.

Sadilno jamo je izkopal bagrist Roman, nato je vsako drevo ročno zasadil Kuzma. Foto: Oste Bakal

Travniški sadovnjaki, tako značilna prvina v kulturni krajini, ki jo je najbolj podpiralav avstro-ogrski monarhiji, da so tudi kajžarji in mali kmetje imeli suho sadje za sladilo in jabolčnik za pijačo, doživljajo pravo renesanso, potem ko jih je ogrozilo intenzivno plantažno sadjarstvo v 70. letih prejšnjega stoletja.

Stara drevesa, ki so na Goričkem varovala pred vetrom tudi slamnate strehe in blažila poletno vročino, so se na srečo ponekod obdržala in postajajo čedalje bolj cenjena. Izjemno dragoceni so sadovnjaki, kjer v duplih starih dreves gnezdijo njihovi varuhi – ptice, ki pobirajo gosenice. In so seveda pravi balzam tudi za človeško dušo.

Upam, da jim bodo hvaležni tudi ljudje, ki so drevesa dobili v dar.

»Hvaležna sem vsem sodelavcem, ki so naš zavod te dni zapustili šele, ko so izvedli številne ukrepe v dobro narave in ljudi. Upam, da jim bodo hvaležni tudi ljudje, ki so drevesa dobili v dar, in jih bodo skrbno vzdrževali. Ne nazadnje gre za skupno dobro, saj gre za denar iz kohezijskih sredstev EU in sredstev Republike Slovenije, kamor prispevamo vsi davkoplačevalci,« je ob tem dejala Stanislava Dešnik, direktorica JZ KP Goričko.

Njen sodelavec Jani je skrbel za nemoten potek sajenja in za namestitev mreže, ki varuje mlada drevesa pred objedanjem srn in jelenov ter napadom voluharjev v tleh.

Tehniko sajenja so prilagodili terenu, razpršenim lokacijam in velikemu številu dreves. Namesto dela na roke je sadilno jamo izkopal Roman z majhnim bagrom in v zadostnem obsegu zrahljal prst, v katero je nato Kuzma drevo posadil ročno. Za konec je žlica bagra zarila v tla še dva kola ob drevesu za lepšo rast in za zaščitno mrežo.

Največji v Sloveniji KP Goričko so ustanovili leta 2003 in je drugi največji naravni park v Sloveniji in s 462 kvadratnimi kilometri naš največji krajinski park. Kmetijstvo je osnovna gospodarska dejavnost na območju in ključna aktivnost za varstvo 16 vrst iz projekta Natura 2000 ter za ohranjanje biodiverzitete in krajinske pestrosti.

Obnova visokodebelnih travniških sadovnjakov v KP Goričko sega v leto 2010, ko so na dveh zemljiščih v upravljanju zasadili sadovnjaka, da bi zagotovili življenjski prostor živalskim vrstam v sadovnjakih. V projektu Gorička krajina so že leta 2020 v 54 goričkih krajih zasadili 1200 visokodebelnih jablan. ​