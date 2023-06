Zaradi teh napak vas pikajo komarji

Komarji so stalnica vročega poletja in vsak se z njimi bori po svoje. V zaščiti pred temi žuželkami pomagajo repelenti, odganja jih vonj nekaterih rastlin (sivke, citronele in ognjiča), pomaga aroma, ki se sprošča med gorenjem žajblja in rožmarina, ne marajo vonja goreče kave.

Več preberite na portalu ONA.