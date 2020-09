Zanimivi sesalci, kjer so glavne samice

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO So sijajni atleti. FOTO: Jez_bennett/Getty Images

Svet je poln zanimivih sesalcev in eni takih so tudi lemurji. Ime lemur v latinščini pomeni duh noči. Doma so na Madagaskarju, četrtem največjem otoku na svetu. Najdemo jih tudi na Komorskih otokih. Nekoč so živeli v Afriki, a so bile opice zanje prevelika konkurenca. Ko se je Madagaskar pred milijoni let ločil od celine, so lemurji tja prišli na plavajočem rastlinju, drevesnih deblih in se razcveteli, saj niso imeli veliko tekmecev. Večino življenja preživijo v krošnjah dreves. So izvrstni atleti, visoko nad tlemi skačejo z drevesa na drevo.Na desetine vrst jih obstaja, najmanjša so mišji lemurji, težki so komaj trideset gramov, največja vrsta je težka okoli šest kilogramov. Obstajajo tudi modrooki lemurji, poleg človeka edini sesalci, ki imajo modre oči.Njihovi prsti so podobni našim, človeškim. A od vseh primatov se ravno oni najbolj razlikujejo od ljudi.Imajo dva jezika, eden je namenjen okušanju in mešanju hrane v gobčku, drugi, manjši, je pod prvim in je kot ščetka za zobe. Večinoma se prehranjujejo s sadjem, najraje imajo tamarindo, in listjem, jedo tudi cvetje, insekte, zelišča. Če hrane nimajo v izobilju, si privoščijo kratko hibernacijo ali pa upočasnijo metabolizem.Zjutraj se radi nastavljajo sončnim žarkom, to je pogosto skupinska dejavnost. Ste vedeli, da je njihov rep daljši od trupa? Uporabljajo ga za ravnotežje in komuniciranje. Ponoči odlično vidijo, izjemno dobro vohajo, nič čudnega torej, da se prav po vonju prepoznavajo med seboj, pravzaprav se s pomočjo vonja pogovarjajo. Parjenje v svetu lemurjev je bitka vonjav: samci popršijo svoj rep in z njim mahajo ter razširjajo vonj, zmaga tisti, čigar rep najbolj, no, diši. Čeprav je to redko v živalskem svetu, so med lemurji glavne samice.Čeprav je živali najlepše videti v njihovem naravnem okolju, kjer se tudi najbolje počutijo, gre lemurjem zelo dobro tudi v živalskih vrtovih. Živijo okoli osemnajst let, v ujetništvu tudi do trideset. So ogrožena vrsta, največja grožnja je izguba življenjskega okolja, gozdov. Odkar so pred več kot 2000 leti na Madagaskar prišli ljudje, so ostali brez več kot 80 odstotkov življenjskega prostora.