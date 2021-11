Zanimivi motokrižanec

Pravi motonavdušenci smo navadno zagreti za točno določen tip motocikla, toda ker živimo v času, ko je po eni strani vsega preveč, imamo motoristi v svojih nebesih včasih prostor tudi za dva motocikla. Tu se počasi ustavi, če drugače ne, nas zanka stisne pri bančnem računu ali najpozneje doma, ko je treba te stvari argumentirano opravičevati. Kaj pa porečete na to, da bi lahko dva različna motoplaneta združili v enega?

Skuterski enduro

Odgovor so ustvarili pri Hondi in nosi oznako X-ADV 750. To je križanec med velikim skuterjem (od katerega ima sposojen pogonski agregat) in potovalnim endurom (s čimer je pridobil vse drugo, česar sicer skuter nima). Rezultat je na oko všečen, solidno delujoč in dobro vozen motocikel.

Vpadljivi dizajn

Motocikel je opazen, celo vpadljiv, ljudje na splošno radi stopijo bližje in si ga ogledajo. Takoj se vidi, da je imel pomoč pri oblikovanju iz Italije, dizajn je tako vpadljiv, da je genetika otipljiva. Sprednji del izžareva moč, stabilnost, okretnost. Poudarek mu dajejo lepo razpotegnjene dvojne led luči, ki imajo tudi funkcijo dnevnih luči. Ponoči je vidljivost naravnost odlična. Vetrna zaščita je petstopenjsko nastavljiva, pravi vzor za marsikateri motocikel.

Široko krmilo s TFT-instrumentalno ploščo in vetrno zaščito

Sredinski tunel, kjer se skriva loputa za točenje goriva, je edini del, ki me je zmotil. Nogo moramo dvigniti kar visoko, mogoče je to celo malce nerodno, največkrat bo ta del dobil praske zaradi škornjev. Sedež je udoben, tudi za daljšo vožnjo. Položaj za voznika bi bil težko boljši, ker je toliko možnosti za noge, da bo vsakdo lahko našel najboljši kompromis v povezavi s širokim krmilom ter zelo dobrimi vzvratnimi ogledali. Prav tako so dovolj udobja namenili sopotniku.

Prijetna vožnja

Vožnja je bila prijetno presenečenje. V mestu se obnaša kot večji skuter, posebno v testni različici tudi zaradi izjemnega samodejnega menjalnika DCT. Seveda je bila vožnja prijetna med drugim zaradi velikosti gum, ki ta motor v mestu naredijo zelo okreten, da z lahkoto z njim manevriramo tudi pri zelo počasni vožnji. Skuter pač!

4 litre goriva porabi ta križanec.

Nič manj ta honda ne blesti na podeželskih cestah. Vzmetenje je sicer rahlo na udobni strani vožnje, vendar omogoča tudi hitro vožnjo in zelo dobro blaži udarce na neprijaznih lokalnih cestah. Izbrana velikost gum se tukaj izkaže. Preden sem zapeljal na avtocesto, sem pričakoval, da bo križanje med razredi tu pustilo največ posledic. Nikakor, je izjemno prijeten motocikel za avtocesto. Vetrna zaščita je zadostna, prav tako mirnost motocikla pri največji hitrosti ali močnejšem bočnem vetru. Motorne moči je vseskozi dovolj, tudi za prehitevanje, prav tako za doseganje visoke potovalne hitrosti.

Močnejši motor

Letnik 2021 ima malce močnejši agregat, 745-kubični dvovaljnik, ki razvije največjo moč 58 konjev (43 kW). Plin se po novem dozira elektronsko (by wire), ima pet možnosti odziva motorja (riding modes), barvni zaslon je petpalčni v tehnologiji TFT in se je sposoben povezovati s pametnimi napravami prek Hondinega sistema smartphone voice control. Zavore so dobro odmerljive, podprte z ABS-sistemom.

Honda X-ADV 750 DCT Honda X-ADV 750 DCT Zastopnik: AS Domžale Moto center Cena: 12.490 evrov

Poraba goriva je zaradi vsega, kar ponuja ta križanec, naravnost skromna – kljub zelo dinamični vožnji povprečje na testu ni preseglo štirih litrov na sto kilometrov.