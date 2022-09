Zanimiv potep: s tricikli iz Lendave do Blatnega jezera (FOTO)

Med številnimi prireditvami in dogodki, ki so minuli konec tedna potekali na skrajnem severovzhodu države, je pozornost pritegnilo zanimivo potepanje ljubiteljev trikolesnikov, ki so na lendavski konec prišli iz vse Slovenije.

33 vozil se je udeležilo izleta.

Okoli 50 članic in članov skupin Trikolesniki Slovenija in Tricikl Slovenija so se namreč v soboto izpred Dvojezične osnovne šole 1 Lendava podali na zanimiv potep proti Blatnemu jezeru v sosednji Madžarski.

Redna srečanja

Člani se sicer večkrat na leto podajo na tovrstne skupne izlete, tokrat so, kot rečeno, krenili iz Lendave. Pobudo za vožnjo je podal novopečeni član društva Trikolesniki Slovenija Dejan Vučak iz Dolgovaških goric.

Trikolesniki so primerni tudi za daljše vožnje.

»Glede na to, da je naša regija najslabše zastopana, sem kot novi član predlagal, da se tokrat na izlet odpravimo iz Lendave do Blatnega jezera ter ga obvozimo. Seveda so se vsi strinjali, saj je naš cilj predvsem druženje, zabava, skrb za varno vožnjo, spoznavanje novih krajev in podobno,« nam je razložil Vučak.

Dobra zasedba

Na pot se je podalo 33 vozil (triciklov oz. trikolesnikov), na katerih je bilo nekaj manj kot 50 ljudi. »Osnovno zasnovana skupina je bila Trikolesniki Slovenija, Tricikli Slovenija pa spada bolj v naš severovzhodni del države, Pomurje in Štajersko. Prišli so predvsem vozniki iz Štajerske, Domžal, Koroške in Savinjske doline, iz Pomurja sva tokrat zgolj dva, jaz in Izidor Vrbnjak iz okolice Gornje Radgone,« je dejal Vučak.

Uživaška vožnja

»Užitek vožnje s trikolesnikom je primerljiv z užitkom vožnje z motorjem, vendar je tukaj vožnja bistveno bolj varna, zaviranje je varnejše, vodljivost je lažja. Vozila imajo zelo majhno porabo, primerna so tudi za daljše vožnje – na dopustu sem letos naredil skoraj 2000 kilometrov. Z racionalno vožnjo se lahko naredi od 350 do 400 kilometrov z enim tankom, kar pomeni, da bi nam poln rezervoar moral zadostovati,« je pred odhodom dejal Vučak, pozneje pa nas je obvestil, da je vse skupaj minilo v najlepšem redu in brez kakršnega koli zapleta.

Gasilska pred lendavsko šolo FOTOgrafije: Oste Bakal