Zamrznjene borovnice: tako dolgo jih lahko uporabljate

Najboljše so seveda sveže, a če ste se odločili borovnice shraniti za daljši čas, ste jih najbrž zamrznili. Ob tem pa se sprašujete, kako dolgo so zamrznjene borovnice sploh uporabne. Ni vseeno, kako Če ste se držali najboljšega postopka, kar pomeni, da ste neoprane razporedili po pladnju, tega položili na izjemno nizke temperature, zamrznjene plodove pa pospravili v dobro zaprto vrečko ali hermetično zaprto plastično posodo, bodo v prvih šestih mesecih ohranile čisto vse hranljive snovi, čeprav bodo za uporabo primerne tudi do deset mesecev. Kako jih pred uporabo odtajati? Jagode stresite v posodo, jih na hitro operite s hladno vodo in uporabite za pripravo zmeška. Če jih nameravate dodati v peciva, kot so palačinke, mafini ali pite, jih uro pustite na sobni temperaturi in uporabite tako, kot bi uporabili sveže.

