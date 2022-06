Zamašen sifon pralnega stroja

Pred 40 in več leti so pralne stroje običajno postavili v kopalnico zraven kadi ali v kuhinjo zraven pomivalnega korita, kljunasto odtočno cev iz malce trše gume pa obesili na banjo, umivalnik, školjko ali pomivalno korito. Zaradi pritiska je cev rada opletala, zato so jo morali s kakšno žico ali vrvico privezati za pipo ali omarico. Danes imajo pralni stroji gibko odtočno cev pripeto na kratko, za palec debelo kljunasto cev, ki štrli iz zidu nekje za pralnim strojem. Gre za kljun sifona, ki je vzidan v steni; pralni stroj ne izvrže vode in preneha delovati, če je sifon v steni zamašen.

Sifon s kljunom FOTO: Styron

Če je cev zamašena in se stroj ne ustavi, imamo lahko poplavo.

Sifon je izdelan tako, da ima v svojih ceveh vgrajeno kroglico. Če odvijemo kljun in s kazalcem potipamo v notranjost, bomo na poti navzgor začutili premikajočo se kroglico, ki je pravzaprav nepovratni ventil. Ko namreč pralni stroj vodo izvrže pod pritiskom, kroglico privzdigne in voda steče mimo po cevi v odtok. Okoli te kroglice se običajno naberejo koščki tkanine, niti, umazanija in sifon zamašijo. Če kroglice ne bi bilo, bi lahko umazana voda zaradi zamašene odtočne cevi v steni udarila nazaj v pralni stroj.

Bolje ga je zamenjati

Sifon v steni pod ploščicami je izjemno težko odmašiti, če že ne nemogoče. Zato ga je bolje zamenjati, a poseg je bolj zahteven, saj moramo morda odstraniti ploščico, rezerve seveda nimamo. A z malo premisleka in truda se tudi to da rešiti.

Če ne izvrže vode, je verjetno zamašena cev ali sifon. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Najprej kupimo zares dobre svedre za keramiko za običajen vrtalni stroj. Previdno navrtamo luknje okoli cevi, ki štrli iz stene. Nato s kladivom in malim dletom razbijemo območje, ki smo ga navrtali; naj bo manjše od okrasne plastike sifona, s katero bomo pokrili rano. Dolbemo tako dolgo, da odstranimo vso malto ali mavec okoli sifona, ki je nasajen na odtočno cev premera 30, 40 ali 50, česar pa prej ne vemo, zato kupimo sifon ali dva, ki imata vse možnosti priklopa. Med dolbljenjem sproti sesamo prah in kamenčke, saj nočemo, da bi padli v cev, ko bomo odstranili sifon, in jo tako zamašili.

Navrtamo le v globino ploščice, preostalo počasi dolbemo z dletom, da ne poškodujemo vodovodne cevi.

S potegom odstranimo sifon in v cevi začutimo gumijasto tesnilko, ki jo je pri posegu dobro zamenjati. Staro odstranimo in pravilno vstavimo novo ter jo namažemo z vodovodarsko mastjo ali tekočim milom, da bomo z lahkoto na isto mesto vstavili nov sifon. Ko je lepo nameščen, pripravimo mavec ter ga zagipsamo ali pa uporabimo purpen, montažno maso, in počakamo, da se strdi. Z okrasno plastiko pokrijemo rano in spet privijemo kljun na štrlečo cev ter priklopimo odvodno cev pralnega stroja. Poseg je relativno zahteven, zato je dobro, da se pripravimo, prostor dobro osvetlimo, nič ni narobe, če imamo pomočnika, ki sproti sesa in čisti odpadni material.