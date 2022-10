Zakaj te vedno zebe?

»Če me pa nič ne pogreješ!« In smo tam, kjer nas zazebe. Prehodna letna obdobja so tista, ko se najbolj pogosto pogovarjamo o mrazu, o tem, da nas zjutraj zebe kot sto hudičev, popoldan pa skakljamo okoli v kratkih rokavih.

Ženske raje zebe kot moške, to vemo, čeprav sodobni moški zdaj močno kvarijo povprečje in si šal nadenejo že zgodaj jeseni. Nekaj podobnega sem slišal pred dnevi ob malici.

Bo že držalo. No, saj drži, zato so se na stolih izpred lokalov pojavile dekce in stojijo električni grelniki. Kako bo letos s temi grelniki je vprašanje, račun za elektriko bo previsok. Bodo vsaj dekce debelejše? Preberite na Polet.si