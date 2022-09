Zakaj psi to počnejo?

Večkrat se vprašamo, zakaj psi nekaj počnejo. Poskušali smo odgovoriti na najpogostejša vprašanja o vedenju, ki smo mu vsak dan priče z našimi kosmatinci in na katera morda ne poznamo odgovora.

Zakaj se pred spanjem vrtijo

Pes kaže veliko vedenj, ki jih je podedoval od svojega divjega prednika, volka, zato si pred spanjem poskuša ustvariti udobno ležišče, tako kot to počnejo njegovi predniki, da zravnajo travo in si ustvarijo udoben brlog za počitek.

Zakaj skrivajo kosti

Tudi v tem primeru gre za vedenje prednikov: volkovi ulovijo večji plen, in česar ne zaužijejo takoj, skrijejo in zakopljejo, da bi kasneje pojedli. Naši psi, čeprav tega pravzaprav ne potrebujejo, naredijo isto instinktivno.

Zakaj dvignejo taco, ko lulajo

Samci, pa tudi nekatere samice, dvignejo taco, ko morajo označiti svoj teritorij in pustiti svoj vonj. Pravzaprav urin vsebuje veliko informacij o posameznem psu, kot so starost, spol in reproduktivni status. Z dvigom šape vonj povzdignejo više, prav v višino smrčka. Na ta način bodo psi, ki gredo mimo, lažje zavohali vonj in informacije o psu, ki je bil na tej točki pred njimi.

Zakaj po opravljenem odvajanju s tačkami praskajo po tleh

Medtem ko mačke to počnejo, da pokrijejo svoje iztrebke, psi strgajo po tleh, da pustijo svoj pečat in s tem označijo svoj teritorij. Pod tačkami imajo znojne žleze, zato s praskanjem po tleh, enako kot z urinom, pustijo svoj vonj, da bi ga prepoznali drugi psi.

Zakaj se valjajo v iztrebkih

Čeprav je to zelo neprijetno vedenje, je za naše prijatelje povsem naravno in spet podedovano od prednika volka, ki kot lovec to počne, da zakamuflira svoj vonj pred odhodom na lov. To je prirojen nagon, zato se naši psi ne morejo upreti želji, da bi se valjali v smrdljivih iztrebkih.

Zakaj se uležejo na hrbet in dvignejo vse štiri tačke

Pes, ležeč na hrbtu, se naredi ranljivega ter želi božanje in naklonjenost. To je zelo močan signal podrejenosti ter zaupanja in odprtosti do človeka in je lep način, da štirinožni prijatelj prosi za malo igre in ljubkovanja.

Zakaj nas ližejo

Psi izkazujejo naklonjenost z lizanjem ljudi in včasih tudi drugih psov. Lizanje je za pse naravno dejanje. Tega so se naučili iz nege in naklonjenosti mater, ki so jim ju namenjale kot mladičkom. Poleg tega ima naša koža slan okus, ki je psom všeč. Lizanje psa ni nevarno in ne prenaša bakterij ali bolezni, razen na odprti rani. Če ne želite, da vas pes liže, v tistem trenutku obrnite glavo ali vstanite in odidite. Lahko ga tudi nagradite s priboljškom, ko vas neha lizati. Sčasoma bo spoznal, da je lizanje nezaželeno vedenje.

Gensko se današnji pes in volk ne razlikujeta veliko. Genske analize dokazujejo, da je udomačitev psa imela svoj začetek v Evropi pred 18.000 do 32.000 leti. Razvoj različnih tipov in pasem pa ima svoj začetek v današnji južni Kitajski, pred približno 16.000 leti. V antični civilizaciji je bila vloga psa bolj delovna, medtem ko so bili v srednjem veku psi priljubljeni predvsem med aristokracijo in višjo duhovščino. V času inkvizicije in lova na čarovnice pa so domače živali videli kot simbole hudiča in so bile že same po sebi dokaz o krivdi. Pasji ljubljenčki med srednjim slojem in meščanstvom do poznega 18. stoletja niso bili pogosti. Skrb za pse kot družinske člane se je med množicami uveljavila šele v 19. stoletju.