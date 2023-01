Zakaj ne lula v stranišču? Imamo odgovor

Mačke veljajo za izjemno čiste živali, a vendarle lahko povzročijo neprijetne vonjave in umazanijo v našem domu. Vonj po mačjem urinu je rezek, a ga je k sreči ob pravočasnem ukrepanju mogoče odstraniti. Predvsem pa je pomembno odkriti vzrok, zakaj naša ljubljenka svoje potrebe ne opravlja več v svojem stranišču ali na prostem, kot je bila vajena, zato s posvetom z veterinarjem ne omahujemo.

Ne marajo sprememb

Najprej je treba izključiti bolezen sečil, pogost razlog pa je tudi nemir v mačjem življenju, ki ga lahko povzročijo selitev, preureditev doma, morda novi stanovalci, hrup, ki ga v prazničnem decembru ni manjkalo, prepogosti obiskovalci ... Ste morda kupili novo mačje stranišče ali pa zamenjali pesek? Mačke niso naklonjene spremembam in potrebujejo čas ter potrpljenje za prilagoditev na nove razmere; ali pesek v celoti menjate dovolj pogosto? Ste mačje stranišče morda odišavili? Morda jo odvračajo vonjave, zato prostor, kje bi se udobno olajšala, raje poišče drugje.

Vsekakor je ključno zavedanje, da je označevanje z urinom pri mački nekaj naravnega, saj nam s tem nekaj sporoča, predvsem pa tako opozarja druge živali na svoj teritorij. Mačke ob uriniranju na neželenem mestu nikoli ne kaznujemo, ampak ji izkažemo razumevanje in poiščemo vzrok za njeno vedenje, seveda pa ne pozabimo hitro ukrepati, da čim prej odpravimo neugodne vonjave in mački tako tudi preprečimo, da bi si še enkrat izbrala isto mesto za opravljanje male potrebe. Pri tem ni treba uporabljati agresivnih sredstev, če se je mačka spravila nad občutljive tkanine, pa te možnosti tudi nimamo. K sreči je na voljo tudi nekaj domačih receptov, kot je denimo kombinacija mila in razredčenega kisa.

Površino najprej umijemo z milom, potem pa nanesemo razredčen kis, ki ga pustimo delovati do 15 minut in nato speremo z vodo. Nekatere površine lahko očistimo z alkoholom, nekateri pa prisegajo na razredčeno ustno vodico. Priporočljiva so tudi eterična olja citrusov, seveda ne na tekstilnih površinah, kjer bi si tako pridelali še oljni madež, varna rešitev pa je tudi pecilni prašek, ki ga potresemo po polulani površini, ko se ta posuši, prašek nežno odstranimo.

Potrebujejo čas za prilagoditev na nove okoliščine. FOTO: Magui-rfajardo/Getty Images