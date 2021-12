Zakaj na vrh božičnega drevesca postavimo zvezdo: razlog vas bo razveselil

Prvi dokazi o okraševanju božičnega drevesca segajo v enajsto stoletje. Ta lepi običaj se je hitro uveljavil in se skozi stoletja razširil po vsej Evropi. Na začetku so na zelene vejice polagali jabolka, nato piškote, orehe, suhe slive in datlje ter pentlje. Danes imamo okraske vseh vrst, še vedno pa se v večini domov krašenje konča z namestitvijo zvezde na vrh drevesca, ki simbolizira začetek prazničnega vzdušja.

Prvo božično drevesce je v Angliji leta 1841 okrasil princ Albert. Okrašena je bila z darili, pentljami, papirnatimi rožami in bonboni. V Vzhodni Nemčiji so jelko krasili z rdečimi jabolki, v Zahodni Nemčiji pa s piškoti različnih oblik in svečami, ki so simbol Kristusa in večne luči.

Zvezda na vrhu božičnega drevesa je tradicionalno povezana z božičnimi prazniki, opeva se v številnih pesmih in predstavlja najpomembnejši dogodek v zgodovini krščanstva, rojstvo Jezusa Kristusa. Legenda pravi, da je eden izmed angelov ob Jezusovem rojstvu obžaloval, da drevo ni imelo sadov in da mu ni mogel kot drugi, ki so prišli častit božjega sina, ničesar podariti, zato je utrgal zvezdo iz neba in jo postavil na vrh jelke. Ta se je upognila in zvezdo podarila Jezusu.

Druga legenda pravi, da se je pred davnimi časi na božični večer neki Nemec vračal domov in strmel v zvezde, ki so svetile skozi veje božičnega drevesa. Ko je prišel domov, ni mogel razložiti lepote prizora, ki ga je videl, zato šel je ven, posekal majhno božično drevesce, ga prinesel v hišo, postavil na mizo in okoli njega prižgal več sveč, da bi priklical utripajoče zvezde. In tako se je rodil običaj.

Ne glede na to, kateri legendi boste verjeli, se spomnite, da vsakič, ko na drevo postavite zvezdo, svoj dom razsvetlite z upanjem, da bo prihajajoče leto boljše.