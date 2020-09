Zakaj mačke mijavkajo?

Predenje je običajno znak ugodja, a lahko tudi stiske!

Odrasla mačka se z vrstnicami sporazumeva prek vonjav, govorice telesa, obraznega izraza in dotikanja, svojemu gospodarju pa bo počutje in želje sporočala z mijavkanjem. Ker ve, da se bo na njen glas lastnik vedno odzval.Prav zato je zelo pomembno, da človek razume mačjo komunikacijo in se tako lahko prilagodi potrebam hišne ljubljenke. Mijavkanje ima namreč zelo veliko oblik in odtenkov, sčasoma, če mački posvečamo dovolj pozornosti, bomo razumeli njen jezik, so prepričani strokovnjaki. Denimo, kratek mijav je največkrat zgolj pozdrav, če pa nas je mačka zelo pogrešala ali smo bili zdoma zelo dolgo, bo pozdravov več zapovrstjo.Če nam bo želela povedati, da je nezadovoljna z nami, bo zamijavkala z globljim glasom, če bo nekaj zahtevala, in to takoj, bo zamijavkala razpotegnjeno – medtem ko bo stala ob vratih in čakala, da jih odprete, na primer. Prijeten zven pomeni, da si želi naše pozornosti, dobrikanja, morda kakšen priboljšek, zelo visokega mijava pa si nikar ne želite: to pomeni, da je muca jezna ali v bolečini. Denimo, ker smo ji stopili na rep.Ugodje bodo največkrat izrazile s predenjem, a pozor, vztrajno predenje je lahko tudi kazalnik stiske, slabega počutja! Vsako sporočanje z glasom bo spremljala tudi govorica telesa, ki jo bomo sčasoma dodobra spoznali in v kombinaciji z mijavkanjem dojeli tako rekoč vse, kar nam vaša ljubljenka sporoča. Za mačjo komunikacijo pa je pravi strokovnjak Japonec, ki je lani sprejel kar 16.000 mačjih strank in njihovih vdanih gospodarjev ter jim svetoval, o njihovem vedenju pa je spisal obsežno biblijo, ki je po novem na voljo tudi v angleškem jeziku, Kaj mačke hočejo (What Cats Want).