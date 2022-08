Zakaj lula drugje

Težko bi našli hišnega ljubljenčka, ki je čistejši kot mačka. Ta se velik del dneva neguje in skrbi za svoj sijoči ter mehki kožušček, posoda s peskom pa se ji zdi že od obdobja mladička povsem samoumevna in nima težav s privajanjem nanjo. A naša štirinožna prijateljica vendarle lahko spremeni navade, pa če so še tako utrjene in nam všečne. Na primer, potrebo začne opravljati zunaj predvidenega prostora, vsi pa vemo, da je vonj po mačjem urinu rezek in sploh eden najbolj neprijetnih, kar jih je. Iskanje vzroka za neželeno vedenje je torej nujno, za to pa je treba mačko podrobno opazovati.

Velikokrat je v ozadju stres.

Ali si zunaj posode povsem olajša mehur ali zgolj prši urin naokrog? Če gre za drugi primer, mačka označuje teritorij, in sicer tako, da izbrani predmet ali površino poškropi s sečem. K temu jo običajno spodbudijo novosti ali spremembe, na katere se vsaka žival odziva drugače. Lahko pa si na izbrani točki povsem izprazni mehur, torej tako, da počepne, urinira in nato opravljeno poskuša zagrebsti kakor v pesku ali na zemlji, če lula na prostem. Vzroki za to so različni, a najprej je treba izločiti morebitne zdravstvene težave, zato jo ob spremenjenih navadah peljemo k veterinarju, ki bo opravil ustrezen pregled in morebitne preiskave. Iz tira jo lahko vrže tudi stres, ki ga lahko sprožijo selitev, prenova, novi stanovalci v našem domu, drug živalski mladič ... Takšne zagate običajno rešujemo tako, da ljubljenki zagotovimo dovolj pozornosti in jo tako prepričamo, da se njeno življenje in rutina ne bosta bistveno spremenila ter da je v naših očeh še vedno zelo pomembna. Veterinar bo morda za prehodno obdobje priporočil naravne pripravke za pomiritev, vsekakor pa se izogibamo kaznovanju ob nečednem dejanju, saj bo tak odziv težavo le še poglobil.

Vonj po mačjem urinu je skrajno neprijeten. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

Mačko lahko od posode ali opravljanja potrebe na prostem odvrnejo tudi slabo vreme, druge okoliščine, kot so neprijazni psi v soseščini, morda preprosto ne najde kotička, v katerem bi se počutila varno. V mačjem stranišču jih največkrat zmoti nečistoča, zato je nujno, da je pesek vedno svež in da kupčke redno odstranjujemo.