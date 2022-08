Zakaj kužki jedo iztrebke? Morda mu ne ustreza domača prehrana

Lastniki psov dobro vedo, da jih njihovi živalski prijatelji zmorejo nasmejati in tudi razjeziti na tisoč in en način. Nedvomno pa so nekatere potegavščine manj simpatične in sprejemljive: denimo uživanje pasjih iztrebkov! Morda smo zamižali na eno oko ali pa se celo uspešno spopadli z navado pitja vode iz straniščne školjke, toda pri kakcih v gobcu zanesljivo vsak lastnik potegne črto.

Vedno mu posvečajmo dovolj pozornosti in spremljajmo njegovo vedenje. FOTO: Rohappy/Getty Images

Najprej razjasnimo, zakaj nekateri psi sploh razvijejo to nagnusno navado. Seveda zanje očitno ni niti najmanj nagnusna ali odbijajoča, a vse kaže, da gre odgovor iskati predvsem pri – gospodarju. Koprofagija, kot se strokovno imenuje prehranjevanje z iztrebki, je namreč pogosto posledica pomanjkanja hranil v pasjih obrokih.

Morda mu domača prehrana ne ustreza.

Z iztrebki, na katere naletijo na sprehodu, si pogosto želijo potešiti nutricionistične potrebe, zato ob pojavu takšnega vedenja prevetrimo kužkov jedilnik in se po potrebi posvetujmo z veterinarjem. Psi se k iztrebkom zatekajo tudi takrat, ko želijo pritegniti gospodarjevo pozornost. Tudi jeza je bolje kot nič, običajno sklepajo, zato strokovnjaki svetujejo, da ob izdatnem interesu ljubljenca za kakce razmislimo, ali smo štirinožnega prijatelja v zadnjem času morda zanemarjali. Se je v njegovem življenju zgodila sprememba, je morda izgubil ljubljeno osebo, mu je preprosto dolgčas ali pa je osamljen, ker smo pogosto odsotni?

Tudi stresne okoliščine ga lahko spodbudijo k neželenemu vedenju, zato psu vedno posvečajmo dovolj pozornosti in spremljajmo njegovo počutje. Prehranjevanje z iztrebki je pogosto tudi pri mladičkih, ki pa se k takšnemu vedenju običajno zatekajo iz radovednosti: odvrnemo ga s pozitivno spodbudo, torej ga nagradimo, ko se oddalji od kakca, ne pa kaznujemo, ker se ga je želel dotakniti oziroma ga je že pospravil!

Stresne okoliščine ga lahko spodbudijo k neželenemu vedenju.

Pri odpravljanju navade smo vztrajni, pri tem skrbimo za kakovostno prehrano doma, zalogo priboljškov med sprehodom in dobro voljo ter zagotavljamo čim več sproščujočih dejavnosti in jim prizanašamo s stresnimi okoliščinami. Kakor koli že, nagnusna navada k sreči običajno ni škodljiva, vsekakor pa obstaja možnost okužbe z zajedavci, virusi in bakterijami, zato je nikakor ne spreglejmo.