Zakaj krompirja in gob nikoli ne smete shranjevati ob čebuli

Jesen je čas pobiranja in spravila pridelkov, pri slednem pa je dobro poznati vse načine, ki podaljšajo rok uporabnosti plodov narave. Pri skladiščenju teh v manjših količinah ali pri organizaciji ozimnice je treba upoštevati tudi, kateri sosedje so dobri in kateri slabi.

Kar pomeni, da je dobro vedeti, katera živila smejo biti skladiščena skupaj in katera je priporočljivo pospraviti kar najbolj narazen. Nekaj neprecenljivih nasvetov ima John Adler iz podjetja Blue Apron, ki se ukvarja s pridelavo in skladiščenjem hrane.

Slabi sosedje

»Med najslabše sosede pri skladiščenju denimo sodijo jabolka in čebula. Kajti v tem primeru se jabolka navzamejo vonja čebule. Drug primer slabih sosedov pa sta krompir in čebula. Snovi, ki jih čebula sprošča, pospešijo kalitev in s tem propadanje krompirja.

Enako velja za česen, res pa je, da vsi ti predelki najdlje obstanejo v temnem in hladnem prostoru,« je povedal John in izpostavil še jabolka, ki bi jih po njegovem mnenju morali spraviti čim dlje od sadežev, za katere bi želeli, da bi dolgo ohranili svežino.

»Jabolka sproščajo veliko etilena in s tem pospešujejo zorenje sadežev. Drugo sadje bi zato morali shranjevati vsaj 20 centimetrov stran od jabolk. Če seveda želite, da dolgo ostane čvrsto.

Izjema so še trdi kakiji in kiviji. Če boste zraven njih v zabojček položili nekaj jabolk, se bodo neužitni plodovi hitreje zmehčali. Prav po zaslugi etilena.

Enak učinek imajo na dozorevanje sadežev tudi banane.«

Občutljiva cvetača

Zlasti cvetača je izjemno občutljiva na etilen, zato naj bo čim dlje od jabolk, banan, čebule in kivija. Da bi dolgo ostala lepa in sveža, naj bo na zračnem mestu oziroma v vrečkah z luknjicami, kjer dotok zraka ne bo oviran.

V hladilniku jo je najbolje shranjevati na polici. Enako velja za brokoli, zelje in brstični ohrovt, vsi ti so prav tako zelo občutljivi na etilen.

Gobe stran od aromatične hrane

Gobe zlahka vpijajo vonjave drugih živil zato jih je priporočljiveje, kot v hladilniku, shranjevati v temni ter hladni kleti, nikakor ne ob čebuli, saj se hitro navzamejo njene arome in spremenijo svojo lastno.

Dobro jih je pospraviti v papirnato vrečko, kjer lahko dihajo, hkrati papir absorbira višek vlage in tako podaljša rok uporabnosti občutljivih gozdnih plodov. Vrečko po potrebi (kadar opazite, da je vpila preveč vlage) zamenjajte. Vsekakor v kleti spravljene gobe čim prej porabite.

Za konec Adler niza še dve skupini živil: tistih, ki sproščajo veliko etilena in na drugi strani one, ki so občutljive nanj. Jedi iz obeh skupin ni dobro shranjevati preblizu:

Veliko etilena proizvajajo

Avokado, jabolka, zrele banane, fige, grozdje, melone, hruške, paprike, krompir, breskve, nektarine, paradižniki.

Občutljivi na etilen

Nezrele banane, brokoli, brstični ohrovt, zelje, korenje, cvetača, kumare, listnata zelenjava, bučke.