Zakaj kličejo z neznanih številk in odložijo

V zadnjem času se širi nova vrsta telefonskih goljufij. Videti je takole: pokličejo te z neznane številke in po nekaj sekundah prekinejo.

Največkrat nasedemo tisti, ki veliko potujemo. Pravkar smo se vrnili iz Pariza, kjer smo tekli maraton, danes pa nas že kliče neznana številka prav iz Francije. Najbrž sem kaj pozabil v hotelu?

Pred tedni sem se zanimal za hotel v Venezueli, danes pa me prav iz te države nekdo kliče. Verjetno jih zanima, zakaj nisem rezerviral hotela?

No, tudi tisti, ki službeno veliko potujejo po svetu se velikokrat nalimajo na take limanice.

Kakšen je načrt napadalca? S prekinitvijo slušalke goljufi želijo, da naročnik vidi zgrešeni klic in ga nato sam pokliče. Goljufiva podjetja lahko z operaterjem sklenejo pogodbo, po kateri bo vsak dohodni klic na njihovo številko plačan, to pa vas lahko stane 50 evrov ali celo več.

Ko pokličete to številko, vam zaračunajo določen znesek. Takšna podjetja lahko vzamejo številke iz javne domene ali kupijo bazo naročnikov.

Kako se zaščititi pred prevaro?

Ne vračajte klicev z neznanih številk. Če je klic res pomemben in ni prevara, vas bo ta oseba zagotovo poklicala nazaj. Če sumite, da so vas klicali goljufi, lahko preprosto vpišete številko v iskalnik in preverite. Neželeno številko lahko dodate tudi na črni seznam, vendar to ni posebej učinkovit ukrep, saj lahko prevaranti nenehno spreminjajo številke, s katerih kličejo.

Ali je mogoče vrniti dvignjeni denar?

Teoretično da, v praksi pa zelo težko, saj ste sami imenovali številko goljufov. Izjemno težko bo dokazati, da vas je poklicalo goljufivo podjetje – praviloma je dobro pravno zaščiteno.