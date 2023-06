Zakaj je geotermalna toplotna črpalka danes tako aktualna

Ni naključje, da je domovina geotermalne tehnologije prav Švedska, ki je zaradi svojih ekstremnih vremenskih razmer postala inovativno središče za iskanje najboljših rešitev za ogrevanje, ki bi omogočale udobje in prihranek energije, hkrati pa zmanjšale vpliv na okolje. In prav švedsko podjetje Thermia AB je postalo ključni igralec v tem procesu, saj od same ustanovitve pred 100 leti uspešno raste in ponuja številne inovativne rešitve, ki so postale zgled in navdih za številne druge proizvajalce po vsem svetu - od peči iz železne litine, ki je za večje udobje združila ogrevanjein toplo sanitarno vodo, do današnjih geotermalnih toplotnih črpalk.

Naročnik oglasne vsebine je Atlas Trading d.o.o.