Zakaj je bela posteljnina slaba izbira

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s spanjem povezanimi področji, so enotni: barva okolja, v katerem spimo, znatno vpliva na kakovost spanca. Pri tem imajo v mislih tudi barvo posteljnine, piše portal Homes And Gardens.

A pravila zanjo so malo drugačna od pravil za stene spalnice. Te naj bi bile čim bolj umirjene in nevralne, navaja strokovnjakinja za medicino spanja Dorothy Chambers in opozarja, da je zgodba pri posteljnini ravno nasprotna.

