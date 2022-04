Zakaj jajčne lupine ne sodijo v smeti

Nedvomno so jajca eno najbolj priljubljenih živil. A ne zgolj tisto, kar se skriva v njih, uporabna je tudi njihova lupina.

Vsebuje namreč veliko kalcija in drugih hranljivih snovi. Ne le zaradi sestave, jajčne lupine so na vrtu uporabne tudi zaradi teksture in oblike. Poglejte, zakaj jih ne smete vreči v smeti in kako jih lahko uporabite.

Za naravno gnojilo

Za več kalcija jih lahko dodate v kompost. Lahko pa posušene zmečkate in jih posujete okoli vrtnin, ki jim tega minerala manjka. Med zalivanjem se bo iz njih sproščal kalcij in prehajal v zemljo. Jajčne lupine kot gnojilo lahko dodate tudi vodi, s katero zalivate rastline.

Zaščita pred polži

Če imate na vrtu težave s polži, zdrobite jajčne lupine in jih posujte okoli vrtnin. Ostri robovi bodo polže odvrnili od namere, da bi se gostili z vašimi posevki.

Posodice za sajenje

Ker se jajčne lupine hitro razgradijo in hkrati še pognojijo rastline, so idealne za sejanje semen vanje: v polovice lupin nasujte zemljo, vanjo dodajte semena, in ko vzklijejo ter rastline zrastejo, jih kar skupaj z lupino presadite na mesto, ki ste jim ga namenili na vrtu.