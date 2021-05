Zakaj ima košara za perilo luknje

Marsikdo bi pomislil, da so luknje v plastični košari za perilo zato, da se oblačila »zračijo«. A to nima nobenega smisla, saj je perilo, ki ga damo v košaro, suho. Strokovnjaki za pranje perila in odstranjevanje madežev pravijo, da so luknje zato, da je košaro laže premikati in nositi, ko jo napolnimo z umazanimi, čistimi ali ravnokar posušenimi oblačili.