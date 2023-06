Zakaj brisač ne smete prati z mehčalcem

Vseeno je, ali perete brisače, ki jih imate v kopalnici ali tiste, s katerimi hodite na plažo, nekaj je dobro upoštevati: za boljšo vpojnost in mehkobo med pranjem ne dodajajte mehčalca.

Zmanjšuje vpojnost

Kajti, čeprav ta na kratek rok tkanine res lepo odišavi in zmehča, so brisače po pranju z njim manj vpojne, na dolgi rok pa postanejo trde in se navzamejo neprijetnega vonja, saj se mehčalec z vsakim pranjem ujame v vlakna, ko se ga nakopiči preveč, brisače niso več ne mehke in ne dišeče.

Namesto mehčalca raje v razdelek zanj dodajte alkoholni kis. Ta učinkoviti izpira ostanke pralnega praška, zmehča brisače in jim zagotavlja večjo vpojnost.

Kar je dobrodošlo tako v kopalnici kot na plaži.