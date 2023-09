Zakaj bi si za hišnega ljubljenčka morali omisliti ribo

O koristih lastništva psov in mačk je že ogromno znanega, saj naj bi štirinožci dobrodejno vplivali na telesno in duševno počutje človeka. Mnogi pa se sprašujejo, zakaj bi na primer nekdo imel doma ribice. Ne moreš jih prijeti, božati, ne moreš jih učiti trikov … A vendar, imeti ribe za hišne ljubljenčke lahko prinaša koristi, zaradi česar so priljubljena izbira za mnoge ljudi.

