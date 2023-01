Zakaj bi morali v koš za smeti vstaviti tableto za pomivalni stroj: učinek vas bo presenetil

Koš za smeti je težko ohraniti čist, čiščenje ali drgnjenje umazanije pa je zagotovo eno najbolj osovraženih gospodinjskih opravil. Vendar pa ga moramo iz higienskih razlogov na vsake toliko časa očistiti. Kaj nam lahko pri tem najbolje pomaga?

S pomočjo tablet za pomivalni stroj nam bo večina drgnjenja prihranjena, naš koš za smeti pa bo bleščeče čist in brez vonja. Vse, kar moramo narediti je, da napolnimo koš z vročo vodo in vanj damo tableto za pomivanje posode. Počakamo, da se stopi in pustimo eno uro. Speremo s toplo vodo, posušimo in koš je pripravljen za ponovno uporabo.

Boste preizkusili?