Zakaj bi morali okrepiti trebušne mišice?

Glede pomena mišic jedra se ponavljamo kot slaba vest. Z razlogom, ki je opisan v podnaslovu in govori predvsem o zdravju: povežite se s svojim jedrom in našli boste moč. Delujte iz svojega jedra in premikali boste gore.

Temeljne vaje so pomemben del dobro zaokroženega fitnes programa. Poleg občasnih trebušnjakov in sklec pa so vaje za jedro pogosto zanemarjene. Preberite na Polet.si