Zakaj bi morali okenske okvirje pobarvati v črno

Če prodajate svojo nepremičnino, pa naj bo to hiša ali stanovanje, seveda iščete načine, kako čim hitreje uresničiti svojo namero.



Za vse, ki ste se prepoznali v tej zgodbi, imata ameriški strokovnjakinji za nepremičnine Lyndsay Lamb in Leslie Davis odličen in učinkovit nasvet, s katerim boste lažje prepričali morebitnega kupca. In sicer svetujeta, da notranje okenske okvirje pobarvate v črno barvo. Sodoben in privlačen videz Prepričani sta, da črna barva na okenskih okvirjih ustvarja posebno privlačnost in zagotavlja domu sodoben videz. Zlasti kadar so stene prostorov bele, saj tako nastane močan kontrast, ki prepriča še tako zahtevne stranke.

