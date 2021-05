Zakaj bi morali imeti desko za rezanje v hladilniku

Ne glede na to, kako velik je vaš hladilnik, velikokrat se zgodi, da v njem zmanjka prostora. Razkrivamo idealen način, s katerim bo tega hitro več. Vse, kar za njegovo izvedbo potrebujete, je deska za rezanje. Ta lahko služi kot dodatna polica, hkrati bo hladilnik z njo preglednejši in manjša bo možnost, da bi se hrana v njem pokvarila.

Kako jo uporabiti?

Ko na polico zložite jogurte, jajca v embalaži in steklene kozarce enake višine, čeznje položite desko, na njo pa postavite druga živila, za katera sicer ne bi imeli prostora. Prehranska strokovnjakinja Heather McClees, ki se je domislila te rešitve, priporoča naslednje pravilo: na dodano poličko postavite živila, ki jih je treba porabiti čim prej. Denimo jogurte, ki so v hladilniku še od prejšnjega nakupa, ali odprte namaze, narezano sadje, zelenjavo ter podobno.



Na enak način lahko uporabite tudi večji pladenj ali drugo ravno površino. Dodatnega prostora namreč v hladilniku ni nikoli preveč.

