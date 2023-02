Zakaj bi morali dvakrat premisliti, preden se odločite za pravdo

Budisti že več kot tisoč let vedo, da je človek najsrečnejši tedaj, ko je njegova psiha v stanju absolutnega miru. To stanje dosegajo s kombinacijo tehnik za umirjanje uma, kot je denimo čuječnost, z negovanjem sočutja do soljudi in s pametnim odnosom do zunanjih stresorjev, kot je denimo nadzor nad jezo.

