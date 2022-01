Zagotovimo primerno vlažnost v stanovanju

Ena od posledic ogrevanja bivalnih prostorov pozimi je suh zrak, ki ne otežuje le dihanja, temveč negativno vpliva tudi na odpornost. Primerna relativna zračna vlaga v prostoru, ki zagotavlja prijetno in zdravo bivanje, znaša od 40 do 60 odstotkov. Manj kot 35-odstotna slabo vpliva na zdravje. Z ogrevanjem se pozimi zrak velikokrat preveč izsuši, zato se pogosto pojavljajo nekatere zdravstvene težave. Med njimi na prvem mestu izsušena nosna sluznica, občutek suhih oči, praskanje v grlu, srbenje v nosu, koža lahko postane suha. Ob presuhem zraku je v njem več prašnih delcev, kar je slaba novica za alergike in astmatike, ovirano je tudi delovanje imunskega sistema.

Ker je kurilna sezona še v polnem teku, ne bo odveč spoznati nekaj načinov, kako poskrbeti za primerno zračno vlažnost. Eden je uporaba vlažilnikov zraka, obstajajo pa tudi preprostejši, a prav tako učinkoviti.

Posode na radiatorju

Tudi pozimi je treba redno zračiti bivalne prostore. Kajti s tem, ko v dom pride čist zrak, se zviša kakovost bivanja. Vendar pozor, ni dovolj le zračenje, pomembno je tudi, kako to počnete. Pozabite na dolgotrajno zračenje s priprtimi okni: s tem se zračna vlažnost dodatno zniža, saj hladen zrak iz okolice črpa vlago. Upoštevajte preprosto pravilo: okna na stežaj za kratek čas odprite vsaj trikrat na dan. Če je mogoče, ustvarite prepih in tako še povečajte učinkovitost zračenja.

Posodica na radiatorju za večjo zračno vlažnost FOTO: Jevtic/Getty Images

Drugi koristni način je uporaba posodic za vodo, ki jih pritrdite na radiatorje in vanje natočite vodo. Ta bo počasi izhlapevala in dvignila zračno vlažnost, za še več pozitivnih učinkov tega postopka ji lahko dodate nekaj kapljic eteričnega olja, denimo sivke, evkaliptusa, čajevca ali mete. S tem ne boste le poskrbeli za prijetno dišeč dom, temveč boste pripomogli tudi k boljšemu zdravju. Omenjena olja namreč delujejo protivirusno, pozitivno vplivajo na dihalne poti in premagujejo utrujenost.

Moč sobnih rastlin

V kozico nalijte vodo, vanjo narežite olupke citrusov, dodate lahko nekaj začimb. Vodo postavite na štedilnik in jo zavrite, nato pa temperaturo znižajte. Med počasnim vretjem se bo v zrak sproščala prijetno dišeča para, ki bo poskrbela za lepo aromo doma ter hkrati povečala vlažnost.

Še en res preprost način vlaženja zraka je uporaba sobnih rastlin. Te kakovost bivanja med drugim izboljšujejo z oddajanjem vlage v zrak. Najbolj učinkovite v ta namen so rastline z velikimi listi, za dodatno korist je primerno izbrati tudi tiste, ki učinkovito čistijo zrak. Med te spadajo sobni bršljan, fikus, dracena, taščin jezik. Sicer pa ne glede na vrsto ob primernem zalivanju k vlaženju zraka pomagajo vse lončnice.

Tudi pozimi redno zračimo. FOTO: Jun/Getty Images

Odprta vrata kopalnice

Če vaša okna pokrivajo zavese, jih lahko uporabite kot vlažilnik zraka. Večkrat na dan jih s pomočjo razpršilka poškropite z vodo. Tako bodo zavese počasi v zrak sproščale vlago in poskrbele za prijetnejše bivanje.

Najpreprostejši način vlaženja zraka je uporaba kopalnice. Potem ko se po prhanju ali kopanju v njej ustvari bogata para, vrat vanjo ne zapirajte in dopustite, da se vlaga razširi po vsem domu.