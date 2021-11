Zadnja možnost za oddajo glasu

Slovenski mediji bomo letos že 30. zapored izvedli tradicionalni izbor slovenskega avta leta. V jubilejnem izboru sodelujemo Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net ter avtomobilski blog Komotar minuta. Za naslov slovenski avto leta 2022 se poteguje 15 novih modelov avtomobilov, ki so letos prišli na trg in jih je bilo do konca novembra registriranih najmanj 25.

VIR: Delo

In tako smo prišli še do šeste, zadnje glasovnice. Kakor že veste, imate najprej glavno besedo bralci, gledalci in poslušalci, ki boste s svojimi glasovi izbrali finaliste in jim zagotovili prve točke za končni izbor, v katerem bomo odločali avtomobilski novinarji iz naštetih medijev. Še vedno lahko glasujete za avtomobile, naštete v okvirčku. In izbor je kar pester.

Glasovnice z izbranim kandidatom za slovenski avto leta 2022 pošljite na naš naslov Slovenske novice, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Obrati. Upoštevali bomo vse, ki jih bomo prejeli do vključno 30. novembra 2021; fotokopirane bomo izločili. Glasovati je mogoče tudi prek spletne strani slovenskenovice.si/avtoleta, in to največ enkrat na teden.

Januarja bodo znani tudi nagrajenci iz vrst občinstva.

Po pravilih izbora se bo v finale uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največjo podporo občinstva. Tisti, ki bo zbral največ glasov, bo začel svojo pot v finalu s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi in tako do petega mesta. Po enakem sistemu bomo pet finalistov januarja prihodnje leto ocenili še novinarji. Zmagovalec, ki bo osvojil največ točk, bo postal slovenski avto leta 2022. Vrhunec dogajanja bo sredi januarja, ko bomo glasovali še člani uredništev medijev, ki sodelujejo pri izboru, in tako izbrali zmagovalca.

Takrat bodo znani tudi nagrajenci iz vrst bralcev, gledalcev in poslušalcev. Prva nagrada je vrednostna kartica z dobroimetjem 1500 evrov za nakup goriva pri Petrolu, druga nagrada je aluminijasta tovorna prikolica priznanega slovenskega izdelovalca TPV, tretja pa komplet zimskih pnevmatik goodyear ultragrip performance +.

Izbor audi Q4 e-tron

citroën C4

dacia sandero

fiat 500E

hyundai bayon

mercedes razred C

nissan qashqai

opel mokka

renault megane conquest

škoda enyaq

tesla Y

toyota highlander

toyota yaris cross

volkswagen caddy life

volkswagen ID.4

Zmagovalec bo nasledil aktualnega prvaka – škodo octavio. Naslov slovenskega avta leta so v minulem desetletju osvojili še renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014), volkswagen golf (2013) in ford focus (2012).