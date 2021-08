Začimba za popolno oprano perilo

Saj poznate zadrego: ko operete temno perilo, na majicah, hlačah in jopicah ostanejo beli madeži, ki jih tam pustijo ostanki pralnega praška. Zadeva je vse prej kot prijetna, a je tudi premagljiva. In sicer z začimbo, ki jo zagotovo imate doma, to pa je črni poper. Kako ga uporabiti? Ko boste naslednjič prali barvno perilo, v boben poleg navadnega detergenta dodajte žlico mletega črnega popra. Zakaj pomaga? Črni poper je abraziven, kar pomeni, da med pranjem iz vlaken odstrani ostanke detergenta, zaradi katerih barve izgubijo svoj prvoten odtenek, in perilo je res brezhibno oprano ter hkrati takšne barve, kot naj bi bilo.

