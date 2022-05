Začenja se sezona menjave radiatorjev

Kurilna sezona je pri koncu, radiatorji so hladni. Zaradi poletnih temperatur smo na ogrevanje pozabili, a zdaj je čas za sanacijo in servis ogrevalnega sistema, tako v stanovanjski hiši kot bloku. Za kakršen koli poseg, menjavo radiatorjev ali ventilov moramo izprazniti sistem. To je v hiši dokaj preprosto: pri plinski peči ali tisti na kurilno olje imamo običajno ventil, kamor privijemo cev in spustimo vodo iz sistema. Pritisk mora z dveh barov pasti na nič. Potem se lahko lotimo menjave radiatorja ali kakšnega drugega posega. Če živimo v bloku, je malce bolj zapleteno: novejši imajo lokalne ventile, kar pomeni, da lahko za svoje stanovanje ogrevanje kadar koli zapremo in denimo zamenjamo ventil. V starejših pa ni tako, ampak je sistem »direkten«, kar pomeni, da bi moral upravljavec stavbe odklopiti ogrevanje in vse črpalke, da bi mi lahko kaj postorili okoli radiatorja.

Posodobljen sistem centralnega ogrevanja je pogosto izdelan tako, da ga v primeru padca tlaka črpalke samodejno napolni z vodo do predpisanega. To pomeni, da vode iz sistema praktično ne moremo izprazniti, še naprej bo tekla iz odprte cevi, saj se samodejno polni. Zato je treba za resnejše posege in servise, menjavo radiatorjev počakati na poletje, ko upravljavec vsako leto izprazni celoten ogrevalni sistem.

Pri polnem sistemu ne moremo menjati ventila. FOTO: Getty Images

Razdalja med priklopoma

Lahko pa izberemo obliko in barvo radiatorjev. Slednjih ne kupujemo na akcijah in brez posveta z vodovodnim mojstrom, ki nam jih bo zamenjal. Mojster nam bo sicer priklopil kateri koli radiator, vendar je vprašanje, kako bo vse skupaj estetsko.

Poleg višine in dolžine je pri izbiri radiatorja ključna razdalja med priklopoma. Se pravi med spodnjim in zgornjim ventilom oziroma spodnjo in zgornjo priklopno cevjo. Če pogledamo na spletno stran tega ali onega proizvajalca, bomo našli tabelo s priklopnimi razdaljami. Recimo 65 cm, 82 cm in podobno. Natančno izmerimo razdaljo na obstoječih radiatorjih doma (merimo sredino cevi oziroma ventila) in pogledamo v tabelo, ali proizvajalec ima primerne radiatorje. Če je razdalja 2 cm večja ali manjša, to ne bo tak problem, saj bo mojster priklop rešil s t. i. ekscentričnimi podaljški. Pa vendarle naj bo priklopna razdalja novega radiatorja čim bolj podobna kot tista pri starem. Oblika in barva prideta na vrsto zadnji.