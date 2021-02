Začele so se priprave

Izberemo kakovostna. FOTO: Gliver/Getty Images

Marec je pred vrati in z njim pomlad. Za vrtičkarje se tako začenja delo, če želimo vzgojiti svoje sadike, že na začetku meseca. Te dni tako lahko posejemo papriko, čili in feferone, če jih nismo že februarja, proti koncu meseca pa bodo prišli na vrsto še paradižnik, rdeča pesa, koromač, pak choi in ognjič. Na prosto marca sejemo špinačo, solato, rukolo, grah, čebulo, pastinak in peteršilj, a vse proti koncu meseca.Pri ustvarjanju lastnih sadik je pomembno, da izberemo kakovostna semena, nekatera so že na pogled neustrezna, takšna raje takoj izločimo, da ne bo pozneje slabe volje.Številni svetujejo, da semena, še posebno paradižnika, paprike, čilijev in feferonov, najprej za nekaj dni zavijemo v mokro papirnato brisačko, ki jo damo na toplo. Mali trik – mokro brisačko s semeni zavijemo v prozorno folijo, da se ne bo prehitro posušila, in vse skupaj položimo kar na radiator, pazimo le, da ni prevroč. Čez nekaj dni bodo semena vzklila in lahko jih damo v zemljo. Tudi ta naj bo kakovostna.Kupimo lahko takšno, namenjeno prav sejančkom, ali pa zmešamo kakovosten kompost z zemljo, ki jo poberemo s krtine. Semen ne dejemo preblizu skupaj, da jih bomo pozneje lažje prijeli in prepikirali, dokler poganjki ne pogledajo na plan, pa skrbimo, da je zemlja vedno dovolj vlažna, a ne mokra, ter da je v prostoru toplo. Ko rastlina pogleda iz zemlje, jo damo v svetel in nekoliko hladnejši prostor, sicer se bo pretegnila in postopek bo treba začeti znova.Ko razvijejo poleg kličnih še prvi par pravih listov, jih prepikiramo vsako v svoj lonček, a do takrat je še kar nekaj časa. Ker različna semena kalijo različno dolgo, pazimo, da jih med seboj ne pomešamo. V eno posodo posejemo denimo paradižnik, v drugo čili in tako dalje. Če bodo nekatere rastline že pognale iz zemlje, druge pa ne, bo namreč težko vzdrževati pogoje, ki bi odgovarjali vsem.Marca pa ne opravljamo del le doma, tudi na vrt že lahko stopimo in tam grede prekrijemo s kompostom, če tega še nismo storili, razbijemo velike grude, odstranimo plevel in oblikujemo gredice. Do aprila oziroma maja, ko se bo vrt počasi napolnil, bo treba redno odstranjevati plevel, da se ne bo razrasel po prazni zemlji. Če smo katero od zgoraj omenjenih vrtnin že posejali na prosto, jih za zdaj še zaščitimo s kopreno. Jutra so namreč lahko še zelo hladna in vreme nepredvidljivo. Marec je tudi mesec, ko pripravimo visoko gredo oziroma jo postavimo, če je še nimamo, pa si je želimo.