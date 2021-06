Zabavne igre, s katerimi lahko zamotite otroke na vrtu

Pred nami so čudoviti poletni dnevi, ki obljubljajo idealno vreme, da čim več prostega časa preživimo zunaj. Prihaja pa tudi zaključek šolskega leta, ki bo še več prostosti namenil otrokom. Ti so v preteklih mesecih kar precej časa preživeli v zaprtih prostorih, z očmi, prilepljenimi na računalniške in televizijske zaslone, zato bodo počitnice odlična priložnost, da nadomestijo zamujeno. Da se ne bi zgodilo, da bi jim bilo dolgčas, smo zbrali nekaj idej, kako prosti čas preživeti na domačem vrtu ali bližnjem igrišču. Na aktiven in zabaven način, seveda!