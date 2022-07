Zabava v vročini? Tu so nasveti

Poletje je idealen čas za piknike, zabave in poroke, nekoliko manj, če smo ravno sredi vročinskega vala. A večjih dogodkov, kot so praznovanja okroglih obletnic, poroke, krsti in podobno, ki jih dlje načrtujemo, tudi povabljenih je običajno veliko ljudi, ne moremo kar tako prestaviti, ko ugotovimo, da se bo na dogovorjeni datum živo srebro povzpelo proti štiridesetici. Kljub temu lahko z nekaj preprostimi dopolnitvami sebi in gostom zagotovimo nekoliko bolj udobno zabavo.

S cevjo za zalivanje bo osvežitev zagotovljena. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Če je le mogoče, jo prestavimo na večerne ure, a obdržimo datum dogodka, ki so si ga povabljenci že tako in tako rezervirali za nas. Ko bo sonce zašlo, bodo vsaj malo padle tudi temperature, in četudi bo morda na začetku kaj slabe volje zaradi spremembe, nam bodo na koncu gostje hvaležni. Na prostem lahko vročino nekoliko omilimo tudi z ventilatorji, ki jih prinesemo iz stanovanja in razpostavimo po terasi. Preden se lotimo izposoje večjega števila ventilatorjev, nakupiti jih toliko pač nima smisla, pa se moramo prepričati, da imamo na voljo dovolj vtičnic, v nasprotnem primeru je treba poskrbeti še za podaljške in razdelilnike.

Jadro lahko izdelamo tudi sami. FOTO: Delpixart/Getty Images

Poskrbimo za senco, še posebno če bodo med povabljenci otroci. Da bi preprečili dolgotrajno zadrževanje na soncu, morebitna igrala in mize za ustvarjanje postavimo v senco, prav tako hrano in pijačo. Če nimamo na voljo dovolj senčnikov ali tend, si priskrbimo večji kos debelejšega blaga, iz katerega lahko povsem enostavno ustvarimo jadro. Izrežemo trikotno obliko in vsak vogal pritrdimo na nekaj trdnega. Pred nakupom seveda izmerimo razdaljo med točkami in ji dodajmo še kakšen dodatni centimeter za vsak primer. Če se pri merjenju uštejemo, si pomagamo z vrvmi. V vsak vogal naredimo luknjo in skoznjo napeljemo dovolj dolgo vrv, da bo segla do tja, kamor želimo platno pritrditi. Odlična rešitev so tudi pahljače. Za poroko jih lahko gostjam denimo priskrbimo sami in tako bodo hkrati spominek na ta posebni dan, sicer pa narežemo nekaj dovolj velikih kosov tršega kartona, ki bo prav tako poskrbel za dodatno sapico.

Spominek na poroko, ki bo hkrati pomagal premagovati vročino, je pahljača.

Seveda ne smemo pozabiti na primerne količine tekočine, najbolje kar vode in ledu. Ker se poleti več potimo, moramo čez dan zaužiti tudi nekoliko več tekočine kot pozimi, alkoholu pa se je v vročih dneh bolje izogibati, saj med drugim širi žile in občutek vročine bo še močnejši, alkohol pa organizem še dodatno dehidrira, čeprav se nam morda zdi, da nas je hladno pivo krasno odžejalo. Če se jim že ne moremo ogniti, pazimo, da med alkoholnimi pijačami zaužijemo tudi dovolj vode. Če je zabava doma, poskrbimo, da bo zamrzovalna skrinja čim bolj polna ledu. Ne bomo ga potrebovali samo za hlajenje pijače, ampak tudi teles. Kocke zavijemo v krpo in za nekaj minut položimo na notranjo stran zapestij, zatilje ali pod pazduhe in osvežitev bo kmalu tu. Če načrtujemo sproščeno zabavo na domačem vrtu ali terasi, se lahko spremeni v nepozaben dogodek, če gostom naročimo, naj se oblečejo čim bolj sproščeno in s seboj prinesejo kopalke. Nič zato, če nimamo bazena, dovolj bo cev za zalivanje z nastavkom za razpršeni vodni curek, ki ga usmerimo proti nebu, nežne kapljice, ki bodo padale na kožo, pa bodo v poletni vročini pravi blagoslov ter vir neizmerne zabave za otroke.