Zabava v maskah

Ker klasičnih pustnih rajanj letos ni, si zabavo lahko priredimo doma. FOTO: Coscaron/Getty Images

Enostavne maske za oči

Otroci bodo gotovo uživali v ustvarjanju. FOTO: Gonzalo Martinez/Getty Images

Na domačem pustnem rajanju priredimo še tekmovanje za naj masko, toliko kategorij naj bo, kolikor nas je, da na koncu vsak dobi nagrado – slasten krof.

Zabavno packanje

Potrebujemo šeleshamer

kak manj trd karton

škarje

svinčnik

lepilo

barve

svetleče trakove

pisano perje

perlice

čipko

Masko za oči spremenite v žival: dodate ji ušesa, brke ali pa kljun iz šeleshamerja.

Čeprav velikih pustnih rajanj letos ni, to ne pomeni, da se moramo odpovedati krofom, flancatom in karnevalskim kostumom. Ali domiselnim obraznim maskam.Sploh s slednjimi si lahko v krogu družine pričaramo pravo malo pustno zabavo, njihove izdelave pa se lotimo kar sami. Ob tem morda priredimo še tekmovanje za naj masko: za najlepšo, najbolj domiselno, najbolj fantazijsko, najbolj strašno. Toliko kategorij, kolikor nas je, da na koncu vsak dobi nagrado. Seveda: masten in slasten pustni krof.Za najpreprostejšo masko, ki pokrije zgolj predel okoli oči, ne potrebujete veliko. Zgolj šeleshamer, lahko tudi kak manj trd karton, škarje, svinčnik, lepilo, barve in drobnarije za okraševanje.Na šeleshamer narišite osnovno obliko maske, saj veste, tisto, ki spominja na število osem. A še preden se lotite izrezovanja, premislite, ali si morda ne želite nekoliko bolj nenavadne oblike ali pa ste si zamislili prav določeno. V tem primeru že izrisani osnovi dorišite nekoliko spremenjeno obliko, morda pri zgornjem zunanjem robu tega podaljšate malce navzgor v bolj mačjo obliko.Če pa si želite masko metulja, zunanji rob maske podaljšajte navzgor tako, da vas bo oblika spomnila na krila. In še namig – pri tem lahko malce pogoljufate in na spletu pobrskate za predlogo (teh je kar nekaj) ter jo ali natisnete in prerišete ali pa naj vam bo v navdih. Drugi korak: izrisano obliko izrežite, ne pozabite na luknji za oči. Zdaj sledi najzabavnejši del, in sicer barvanje in okraševanje. Barvanja se lahko lotite z vodenimi ali tempera barvicami, voščenkami, navadnimi barvicami. Potem na maske prilepite bleščice, bolj ekstravagantne polepite s pisanim (umetnim) perjem, z njih lahko bingljajo svetleči trakovi, za elegantnejši vtis jih morda obrobite s čipko.Omejuje naj vas zgolj domišljija. In ker si boste masko na koncu tudi ponosno nadeli na obraz, ne pozabite na držalo ali vrvice. Če jo boste zgolj držali pred obrazom, na notranjo stran med luknji za oči z močnim lepilom prilepite tanjšo palčko – seveda jo lahko polepšate, morda ovijete z ličnimi okrasnimi trakovi. Bolj praktično, sploh za otroke, ki bodo našemljeni verjetno želeli tekati, skakati in plesati, pa je, če na obeh straneh maske, kak centimeter od roba, naredite luknjici in skoznju napeljete elastiko, vrvico ali trak. Tega najenostavnejše pripnete s spenjačem. In pripravljeni ste na pust.Naslednja izdelava je bolj zamudna, z več packanja, a sploh slednje bo otroke prepričalo, da se morda lotijo nekoliko bolj zapletene obrazne maske s tehniko papier mache (kaširanje). Skoraj zagotovo imate vse, kar potrebujete, že pri roki, saj masko oblikujete iz na trakove narezanega ali natrganega časopisnega papirja, ki ga namakate v lepljivo zmes moke in vode. A začnimo na začetku.Časopis, lahko tudi navaden papir, narežite na trakove. Moko in vodo zmešajte približno v razmerju 1 : 2, da dobite gostljato zmes. Za osnovo, na katero boste lepili papirne trakove, uporabite kalup odslužene maske. Nekateri trakove lepijo naravnost na obraz, ki ga prej debelo namažejo s kremo, a to odsvetujemo. Lahko uporabite napihnjen balon, ta različica je najbolj razširjena, na katerega s flomastrom izrišete obliko maske, in packasto lepljenje se lahko začne. Vsak trak dobro namočite v lepljivo zmes, s prsti odvečno odstranite in trak tesno prilepite na balon.To ponavljajte, dokler celotna na balonu izrisana osnovna maska ni povsem prekrita. Pustite, da se papir posuši, in postopek ponovite. Najverjetneje bodo zadostovali trije papirnati sloji. Ko je povsem suha, balon preprosto počite. Če ste za osnovo uporabili kalup stare maske, papirnato pazljivo odstranite. Za vsak primer jo pustite sušiti čez noč, naslednji dan pa izrežite (najlažje bo šlo z olfa nožkom) odprtine za oči, usta, lahko tudi za nos. Še bolj enostavno pa je, če ste te odprtine že prej izrisali na balon ter jih med lepljenjem niste prekrili. Končano pobarvajte in okrasite.