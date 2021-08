Zabava na vodi

Otroci bodo ure opazovali dno, le pred soncem jih ne pozabite zaščititi. FOTO: Getty Images

Poletje ne mine brez vode, zlasti v letošnjih vročinskih valovih v njej iščemo ohladitev. Pa tudi aktivnost. Snorklanje, kajak in sup, brez tega dandanes skorajda ne gre. Maska in dihalka sta tako rekoč obvezni, tako kot brisača in plastenka pijače. Ne glede na starost prav vsak rad potisne glavo pod gladino in uživa v lepotah, ribe, polži in raki zlasti navdušijo najmlajše, ki bodo ure raziskovali podvodni svet plitvine. Odrasli in bolj izkušeni se bodo podali v globlje vode in odkrivali, kaj skriva priljubljen zaliv. Najbolje je, da za snorklanje ne potrebujemo posebnega znanja potapljanja, saj poteka na gladini.Če bi radi obiskali otoček pred priljubljeno plažo, a je predaleč, da bi do njega plavali, je kajak prava izbira. Z njim boste dosegli tudi najmanjše zalive in našli skrite plaže brez turistov. Obenem boste z vsakim zaveslajem še krepili telo, predvsem ramena, hrbet in roke. In ko ste utrujeni, si lahko oddahnete, celo ohladite s skokom v morje, potem pa zlezete nazaj v kajak in nadaljujete.Že nekaj let je zagotovo najbolj priljubljeno supanje, obenem je najbolj privlačen vodni šport. Mlajši brat deskanja je že nekaj let stalnica na jadranskih plažah. Radi ga imajo odrasli in otroci, lahko se ga je naučiti, obenem je idealna kombinacija zabave in telesne aktivnosti. Veslanje stoje na deski, ki lebdi na površju, deluje na vse mišice telesa, obenem je treba držati ravnotežje. Prav to najbolj muči začetnike, zato so pogosti padci v vodo. Supanje je sijajna družinska zabava, deska je namreč dovolj velika tudi za dva. Potrebujete le desko pa dobro voljo in mirno morje, zabava je zagotovljena.