Za znova mehke brisače

Brisače po nekaj pranjih izgubijo nežnost in mehkobo. Mnogi kot rešitev iz te težave vidijo v mehčalu, ki pa ob pretirani uporabi tkaninam in pralnemu stroju povzroči več škode kot koristi. Na srečo obstaja preprost trik, kako brisačam povrniti mehkobo. Zanj ne potrebujete kemičnih preparatov, temveč povsem naravne pripomočke: alkoholni kis in jedilno sodo.

Uporaba

Brisače operite pri temperaturi 40 do 60 stopinj Celzija. Polovico pralnega praška nadomestite z jedilno sodo, namesto mehčalca uporabite alkoholni kis. Brez skrbi, brisače po pranju ne bodo imele vonja po njem, bodo pa mehke in nežne. Lahko mu dodate nekaj kapljic poljubnega eteričnega olja.

Po pranju brisače, če je le mogoče, posušite na zraku, vendar ne na soncu.

Učinki

Jedilna soda ima čistilno moč, hkrati preprečuje neprijetne vonjave tkanin, alkoholni kis poskrbi za mehkobo perila, rezultat njune uporabe pa so mehke, nežne in dišeče brisače.