Za zmago v boju s smolo

Mnogi si poletje težko predstavljajo brez obiska obale. Kaj je lepšega kot vonj slane vode in borovcev, ki ga spremljata šumenje valov in oglašanje škržatov? A prijeten poletni dan lahko hitro pokvari nadloga, brez katere pod borovci pač ne gre – smola. Vsi, ki smo jo že poskušali odstraniti z avtomobilov, oblačil ali šotorov, vemo, da z njo ni šale. Ko je še sveža, se oprime vsega, na kar kane, a še huje je, ko se strdi. Kljub temu lahko tudi v bitki s smolo zmagamo.Prvo pravilo v boju proti njej se glasi, da začnemo čim hitreje. Če je smola na avtomobilu še sveža, jo lahko za prvo silo odstranimo s krpo in nekaj vode, dokončno pa bomo avto očistili doma s posebnim šamponom. Prav bodo prišli vlažni otroški robčki ali razkužilo, ki ga zadnje čase tako in tako povsod nosimo s seboj. Če se je smola na avtomobilu že strdila, je v nobenem primeru ne praskamo, saj bomo opraskali tudi avto. Pomagamo si z acetonom, a tudi pri tem je treba biti previden, saj lahko ta poleg smole raztopi lak na avtomobilu. V aceton pomočimo vatirano paličico in s krožnimi gibi previdno podrgnemo samo po smoli. Nato v topli vodi v razmerju 1 : 3 raztopimo sodo bikarbono, z mešanico speremo aceton in avto operemo kot običajno. Namesto acetona lahko za odstranjevanje zasušene smole uporabimo WD40, pri čemer se nam ni treba bati za barvo avtomobila, saj je ne bo poškodoval. Z njim velikodušno poškropimo smolo, počakamo približno pet minut, nato pa vse skupaj speremo z mešanico alkoholnega kisa in vode.Pogosto se zgodi, da smola kane na kožo ali lase, odstranjevanje pa je lahko precej boleče. S kože jo najlažje odstranimo z acetonom, ki ga vtremo v madež, nato pa vse skupaj umijemo z milom in vodo. Če se je oprijela las, jo najhitreje in najbolj učinkovito odstranimo z arašidovim maslom, ki ga izdatno namažemo po laseh, nato pa s fenom tako dolgo segrevamo maslo, da se zmehča. Olja, ki jih vsebujejo arašidi, namreč pomagajo razgraditi smolo in lažje jo bomo izčesali. Nato si lase umijemo kot običajno. Na enak način si pomagamo pri odstranjevanju smole z usnjenih čevljev. Pri odstranjevanju z oblačil bo najboljša rešitev alkohol, najbolje medicinski, ali razkužilo, ki ga vsebuje. Z njim zdrgnemo madež ter oblačilo operemo v pralnem stroju. Pri tem je treba paziti, da v boben ne dajemo drugih oblačil, saj bi se nanje smola lahko med pranjem prenesla. Tudi povsem običajno olje, ki ga uporabljamo v gospodinjstvu, bo odstranilo tovrstne madeže s tkanin. Z oljem prekrijemo smolo, počakamo nekaj minut in oblačilo operemo kot običajno, a niti v tem primeru v boben ne dodajamo drugih kosov. Lahko pa oblačilo, ko se vrnemo domov, za nekaj ur položimo v zamrzovalnik; smola se bo strdila in postala krhka. Nato tkanino prepognemo, da bo smola počila, ter jo nekajkrat povaljamo med prsti. Smola bi se morala ločiti od oblačila, ostanke pa nežno postrgamo s plastičnim nožkom ali lopatko.S šotorov in spalnih vreč jo odstranimo z mineralnim oljem. Vanj namočimo gobico in zdrgnemo madež, nato pa šotor oziroma spalno vrečo operemo z vročo vodo. Uporabimo lahko tudi medicinski alkohol ali odstranjevalec laka za nohte, a v tem primeru je treba biti veliko bolj pazljiv, da tkanine ne poškodujemo.